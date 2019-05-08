【中美貿易戰】美方揭特朗普變臉真相　曝中國欲修改7頁協議文本

中美第11輪貿易談判前夕，美國總統特朗普突然變臉，向總值2,000億美元的中國貨品，加徵至25%關稅。美國貿易代表萊特希澤5月6日表示，新稅率將於5月10日凌晨零時1分生效。萊特希澤又把責任歸咎於中方代表出爾反爾，違背前10輪談判所作的承諾。
萊特希澤稱中國違約令特朗普決定加徵關稅。（路透）
綜合媒體8日消息，萊特希澤稱：「我們正在退步，而非向前走，這在總統眼中是不可接受的。在過去一周，我們看到中國食言，中方代表收回部分已作出的承諾，我認為不能接受。」
萊特希澤表示，「中方代表試圖對一份長達7章的協議文本作出實質修改，我會以違背承諾一詞形容他們。」他指最快於5月9日發表加徵關稅的聯邦公報，翌日便會生效。
美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）稱，特朗普已下定決心重新平衡中美貿易關係。他透露，中美談判代表上周已敲定協議文本的9成內容，但中方上周末提交一份新協議草案後，嘗試收回一些關鍵的承諾，形勢便急轉直下。
他稱，「我們不願回到曾談判過的文本，這些轉變可能極大改變貿易協議。」但他指出，若談判重回正軌，美國會考慮撤回加徵關稅的決定。
中美貿易談判已進行10輪。（路透社）
雖然兩人沒有透露中國收回什麼承諾，但《彭博社》引述知情人士指，中方在修例停止強制技術轉移及加強保護知識產權上反口，令萊特希澤十分不滿，並向特朗普匯報，然後決定加徵關稅。
《紐約時報》消息指，中方談判代表堅稱，只能在監管及行政上讓步，堅拒透過立法修例。此外，中美談判代表在一些問題上仍有分歧，包括中國如何補貼本國企業、限制數據傳輸及對外國雲端企業的規定等，中方堅持美方盡快取消對2,500億美元貨品的關稅，遂令談判出現不明朗因素。
在貿易談判充滿不確定因素之際，中方證實劉鶴將率團赴美，但沒有交代代表團的規模。
美國財經新聞網站CNBC報道指，其規模較原定小。另有消息人士稱，中方部分原定5月6日前往華盛頓的工作級别官員，並未出發往華盛頓，等候進一步指示。有指中國原定派出多達100人的代表團到華府參與新一輪談判。
《華爾街日報》指，中國商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷將率先抵達美國，中方代表團將下榻與白宮一街之隔的酒店。
對於美方在談判前夕施壓，中國外交部發言人耿爽5月7日指，加徵關稅解決不了問題，談判過程出現分歧很正常。他強調，希望在相互尊重、平等互利基礎下達成協議。
被指有中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」警告，如果美方透過極限施壓，迫使另一方就範，「忽視磋商的公平，就有可能不歡而散」。
中國官媒表示，中國公眾希望中美達成協議，但對談判中出現階段性破裂「保持思想準備」，又指美國放狠話是解決不了問題，關稅大棒不是靈丹妙藥。