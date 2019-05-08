【中美貿易戰】美方揭特朗普變臉真相　曝中國欲修改7頁協議文本

中美第11輪貿易談判前夕，美國總統特朗普突然變臉，向總值2,000億美元的中國貨品，加徵至25%關稅。美國貿易代表萊特希澤5月6日表示，新稅率將於5月10日凌晨零時1分生效。萊特希澤又把責任歸咎於中方代表出爾反爾，違背前10輪談判所作的承諾。

萊特希澤稱中國違約令特朗普決定加徵關稅。（路透）

綜合媒體8日消息，萊特希澤稱：「我們正在退步，而非向前走，這在總統眼中是不可接受的。在過去一周，我們看到中國食言，中方代表收回部分已作出的承諾，我認為不能接受。」

萊特希澤表示，「中方代表試圖對一份長達7章的協議文本作出實質修改，我會以違背承諾一詞形容他們。」他指最快於5月9日發表加徵關稅的聯邦公報，翌日便會生效。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）稱，特朗普已下定決心重新平衡中美貿易關係。他透露，中美談判代表上周已敲定協議文本的9成內容，但中方上周末提交一份新協議草案後，嘗試收回一些關鍵的承諾，形勢便急轉直下。

他稱，「我們不願回到曾談判過的文本，這些轉變可能極大改變貿易協議。」但他指出，若談判重回正軌，美國會考慮撤回加徵關稅的決定。