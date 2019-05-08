中國「去清真化」加強　英記者：新疆31間清真寺被毀

雖然中國官方一直否認在新疆打壓維吾爾族人，但是外界控訴其打壓新疆穆斯林的消息不斷。英國獨立調查網站Bellingcat的記者瓦特斯近日表示，再有新證據顯示中國政府在新疆毀壞清真寺，近幾年內至少31間被毀。

新疆清真寺須掛國旗宣傳社會主義核心價值。（路透）

瓦特斯（Nick Waters）表示，自己的調查是從兩座清真寺開始的。一些網民曾報告說，這兩座清真寺從衛星圖像上失蹤。經調查顯示，這兩座清真寺不排除已完全被毀或嚴重受損。

瓦特斯稱，自己隨後通過查閱衛星圖像或詢問在當地的活動家，並對100個宗教場所進行分析，「經分析，這100個宗教場所中，有91個被確定是清真寺，其中的31個已經被毀，包括兩個重要的朝聖地。這些宗教場所在2016年和2018年間，或者是遭遇重大的結構性損壞，或者是完全被摧毀。」

瓦特斯還說：「我們觀察到，維吾爾族穆斯林受到系統性的迫害。一些報告顯示，他們的文化受到鎮壓。我們的調查顯示，清真寺或者被破壞或者被改變結構，比如去除尖塔，以致於它們看起來根本就不像清真寺。因此，文化遺產似乎正在被破壞。這是蓄意且系統地試圖鏟除穆斯林文化。」

中共近年來加大對新疆的維穩。（網絡圖片）

《華爾街日報》3月21日曾報道，中國官方正通過改造烏魯木齊社區，試圖磨平維吾爾族與漢族的差異。報道稱，烏魯木齊許多清真寺已空蕩蕩，周邊棚戶區被高樓與商店所取代，維吾爾語書籍從書架上消失，賣饢餅的小吃攤也不見蹤影，只剩下迎合內地觀光客的元素。

報道指出，烏魯木齊一位居民說，「我們無法再擁有文化」，當地官員到家中收走《可蘭經》後，他和家人顧及安危，從此不再去清真寺。

一位美國高校講師分析稱，中國政府遏抑維吾爾族的身份表現，試圖削弱維吾爾族人的民族團結。

此外，中國官方被指加強在新疆高校推動去維吾爾語的行動，其中新疆境內的三所高校，包括新疆大學、新疆醫科大學和伊犁師範學院的新校徽中，一度把原有的維吾爾語刪除，僅存漢語、英文與拚音。 有網絡大V（擁有眾多追隨者的微博認證用戶）對此表示，這一舉措很可能是為了去除維吾爾族主體民族意識。

「新疆再教育營」問題備受國際社會關注。（資料圖片）

另一方面，新疆「再教育營」一直備受西方國家質疑。同時，國際人權組織也曾發表聯合聲明，呼籲聯合國人權理事會通過決議，成立國際實際情況調查團，調查新疆逾百萬維吾爾族人被拘押問題。

針對外界的指責，中方回應稱，說法嚴重違背事實；並強調要尊重彼此核心利益。除此之外，中國政府還曾密集邀請多國外交官訪問新疆，試圖改變國際社會對新疆政策的看法。