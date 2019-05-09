揭中方態度轉硬原因　外媒：中國大膽認為美國願妥協

中美貿易談判突然急轉直下，美國宣布將對中國貨品加征关稅，原因是中方出爾反爾、破壞了協議。 《華爾街日報》稱，中國在談判接近尾聲時改用強硬姿態，是因為大膽認為美國願意妥協。

此前，特朗普呼籲聯儲局主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）降息。（網絡圖片）

《華爾街日報》5月9日引述知情人士稱，中國大膽認為美國准備妥協，特別是特朗普呼籲聯儲局主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）降息，這在北京看來，是顯示美國總統認為美國經濟比其宣稱更脆弱。

特朗普曾在月初的一則推文中批評鮑威爾，同時稱讚中國經濟政策，特別引起中國高層官員的注意。

當時特朗普說，中國正在增加刺激經濟，但同時維持低利率，「我們的聯儲局卻不停加息。」報道引述中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育表示，「如果你的經濟並未變弱，你為何要持續要求聯儲局減息？」中方認為，如果美國決心減弱，就算北京立場變硬，美方仍願意妥協達成協議。不過，報道指出，中方的這項評估完全與美國經濟的強勁狀況相反。

與此同時，中國經濟近來回穩，讓北京在貿易談判中更有自信。此外，4月「一帶一路」峰會的成果，讓中國更有底氣。

《華爾街日報》稱，如果中國誤讀各種訊號，也不是第一次。報道指出，中美貿易談判歷程充滿了各種誤解，因為雙方政治系統迥異，難以理解彼此的意圖。