【致敬華工】太平洋鐵路竣工150周年　崔天凱：中美合作能辦大事

美國猶他州普羅蒙特里在當地時間周五（10日）起，一連三天舉行太平洋鐵路竣工150周年紀念活動「金釘節」，包括華人華僑在內有超過一萬人參加。 中國駐美大使崔天凱亦在當天的竣工紀念儀式上拍片致辭，稱太平洋鐵路說明中美兩國人民合作能辦成大事，甚至把不可能變成可能。 白宮更就此發表總統致辭，對華工為修建鐵路作出的巨大貢獻予以肯定。

據了解，太平洋鐵路全長2000英里，主要由來自中國廣東的1.2萬多名華工及為數不少的愛爾蘭工人，歷經近7年的艱苦施工始完成，最終令紐約到三藩市的車程從數個月大減至83小時。

當地民眾換上19世紀的服飾參加紀念活動。（中新社）

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美國交通部長趙小蘭紀念儀式上表示，很多華工沒能把家庭帶到美國，甚至他們自己也沒能成為美國人，但「遺產」已經永遠流傳下來。猶他州眾議院前議長、州長候選人格雷戈．休斯（Greg Hughes）早前亦在接受中國媒體專訪時表示，慶祝太平洋鐵路建成150周年，展現中美兩國間的友誼與合作是一件非常有意義的事情，雖然已不能回到過去去改變《排華法案》的歷史，「但在現在和將來我們能做的是突出華工在建設我們國家中所發揮的作用，這是中美合作的第一個案例。」

在紀念活動上有演員扮演華工。（中新社）

當地傳媒亦報道指，當天的紀念儀式許多環節都向華工致敬，例如儀式一開始是表演中國傳統的舞獅，亦有展現中國人、愛爾蘭人、黑人和摩門教徒在鐵路修建中貢獻的30分鐘音樂劇《As One》，甚至首次邀請中國4個省市的代表團參加，並安排華工後代上台發表演說等。

（澎湃新聞）