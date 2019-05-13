【中美貿易戰】中南海布局談判細節流出　美媒曝中方赴美底線

中美第11輪貿易談判已於5月10日（上周五）結束，該輪談判雙方仍然沒有達成協議。美媒5月13日（周一）報道透露相關談判細節，指中方赴美談判的目的僅僅是讓談判繼續下去，以避免談判破裂，導致達成協議的前景破滅。

特朗普早前宣布把2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%，又指會啟動對剩下的3250億美元中國輸美產品徵稅25%的相關程序。（路透社）

據《華爾街日報》5月13日報道，在第11輪貿易談判之前，中美兩國政府都曾發出這樣的信號：雙方已接近達成協議，將會討論簽字儀式的後勤安排。然而幾天內，形勢又急轉直下。美國總統特朗普在最後一刻下令提高對中國輸美商品加徵的關稅，因美方認為中方反悔了之前的承諾。此後中方甚至曾考慮是否取消訪美行程。

據悉，特朗普宣布將上調關稅稅率後不久，已訂好機票準備前往華盛頓的中方貿易談判人員收到緊急指令，要求他們原地待命，等待進一步通知。其中一位中方貿易談判人員5月6日早上曾表示，看來去不成了。了解中方決策過程的中國官員稱，鑒於談判即將在幾日後舉行，國家主席習近平與其顧問在北京中南海討論了如何應對美國上調關稅的舉措。

劉鶴（右）、姆努欽（中）及萊特希澤（左）本月初在北京會面。（資料圖片/路透社）

報道稱，5月7日，中國官員開會分析了美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）這兩名美方高級談判人員召開的新聞發布會，得出的結論是：他們應該訪美，以至少避免出現可能難以修復的裂痕。這一意見被轉達給了中方首席談判代表劉鶴，最終被轉達給了國家主席習近平。習近平決定派遣談判團隊前往華盛頓，儘管中國政府完全明白，鑒於事發突然，這趟行程幾乎沒有可能取得進展。

中美貿易談判：劉鶴5月10日與美國貿易代表萊特希澤等人展開第2日貿易磋商。（路透社）

其中一名知情中國官員表示，此行的目的僅僅是讓談判繼續下去。截至此次談判結束，雙方對於所做努力所傳遞的信息也基本是這樣：避免出現嚴重談判破裂，否則會導致未來達成協議的前景破滅，同時承諾會繼續留在談判桌邊。

據了解流程的官員稱，預計劉鶴將向習近平簡要匯報他在華盛頓的商談情况，之後中國才會決定下一步行動。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）12日（周日）接受福克斯周日新聞採訪時稱，中國已邀請萊特希澤和姆努欽前往北京繼續展開貿易商談，但這方面尚無具體和明確的計劃。庫德洛給出了一個可能的解決途徑。他在採訪中兩次强調，預計中美兩國首腦將在6月底於日本舉行的下一次二十國集團（G20）會議上再度會面。

庫德洛預計中美兩國首腦將在6月底於日本舉行的下一次二十國集團（G20）會議上再度會面。（資料圖片/視覺中國）

報道稱，能否彌合貿易裂痕可能最終取決於特朗普和習近平之間的私人關係以及他們推動事情向前發展的意願。雙方對過去數月的談判曾充滿積極意願，但因誤判、倒退指責以及預期未得到滿足而受阻。

一路以來的談判局勢一直比較緊張。美國官員2月份曾抱怨稱，中國反悔了此前談好的項目。這種情況在近些天再次出現。美方參與談判的一名高級官員三個月前表示，中國在耍弄美國。庫德洛當時告訴記者，萊特希澤「對中國發出了嚴厲警告」。

美方一名參與談判的人士稱，在談判中，有時美方認為已經取得一些成果，然後突然又出現一些倒退，這種情況常常更為令人惱火。這名人士稱：「我們數次表達了相當嚴重的受挫感。」他說：「這是取得成功的必要成分。你可以對一些人態度友好，但有時必須說『別再跟我玩花樣了』。」

在5月10日談判結束後特朗普發推文稱：「習近平和我的關係仍然非常牢靠，未來會繼續對話。」他表示，關稅可能取消，也可能不取消，這要取决於未來談判的結果。中國的一位官員稱，目前看來，打破僵局的唯一途徑似乎是兩國領導人進行直接對話。