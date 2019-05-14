美媒曝中美談判關鍵分歧：中方不容別人插手中國法律

中美第11輪貿易談判陷入僵局，美媒揭露背後原因指，補貼問題是雙方相當棘手的爭議。特朗普政府堅持繼續對中國接受補貼的產業徵收關稅，引起中方反彈。

中美第11輪貿易談判沒有達成任何協議 （網絡圖片）

《紐約時報》5月14日引述知情人士稱，在談判和交換檔的過程中，中方談判代表在5月初突然要求做出大量修改，令美方大感意外。

中方要求改變的項目包括知識產權、匯率操縱等方面，尤其對美方限制政府補貼方面表現出更強硬的立場，成為格外嚴峻的一項挑戰。

美國希望中國將限制補貼寫入國家的法律。中方卻表示，不會讓另一個國家告訴自己來如何修改法律。中國官員在5月11日公佈的一份立法工作計劃中，並未納入華盛頓方面尋求的限制補貼條文。

報道指，中國已經同意披露更多有關補貼的信息，並停止違反世界貿易組織（WTO）規定的行為。但雙方在如何解釋世貿組織的這些規則方面，存在分歧。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）5月6日在記者會上曾表示，中國的貿易談判代表對美國做出了重要的、可執行的承諾，但中國卻有「部分人士」提出反對意見，但沒有點名。

知情人士說，中國願意公開列舉並披露來自中央政府的補貼，但不希望向美國透露補貼，這種做法可能會被中國公眾視為恥辱；它希望通過世貿組織披露這些補貼，然後由世貿組織將該列表傳遞給其成員。

但報道指，中國政府對相關行業的援助，往往屬於最難被證明違反世貿組織規則的類型。而更有可能違反世貿組織規則的補貼，往往是由中國的省級和地方政府機構提供給出口商的。

知情人士說，在與美國的貿易談判中，北京同意找出可能違反世貿組織規則的省級和地方補貼，但一直拒絕通過廢除這些補貼的立法。