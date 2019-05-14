新西蘭學者批中國滲透無孔不入　建議調整對華政策

近日，新西蘭學者布雷迪（Anne-Marie Brady）向該國司法專門委員會提交報告，警告新西蘭的國家安全正受到中國的嚴重威脅，建議新西蘭調整外交政策。 報告中提到中國利用不同的方式去滲透其他國家，包括「一帶一路」倡議及北鬥衛星導航系統都是滲透計劃的一部份，目的是要建立以中國為中心的政治、經濟秩序。

新西蘭國家黨去年被指接受華裔富商捐款引發醜聞。(網上圖片)

布雷迪她在報告中警告，中國對外國政治的滲透就像澆在石灰岩上的水，無孔不入。布雷迪指「一帶一路」倡議是中國向海外滲透的重要工具，這一政策建立在前國家主席江澤民當政時期倡導的「走出去」的策略基礎上，其目的是建立以中國為中心的政治、經濟秩序。另外，中國提出讓其他國家載入北斗衛星導航系統，也與這種策略有關。其目的是在全球範圍內，建立由中國指揮自動化系統，即所謂信息絲綢之路的一部份。

報告中又提到其他滲透的策略，包括採取「胡蘿蔔加大棒」的政策控制海外華裔移民，為那些願意合作的移民提供榮譽，而對不願合作的人則拒絕簽證申請，甚至關押其在中國的親人。

中國政府還通過教育部、國營公司和孔子學院等機構，在海外籠絡外國政治和經濟精英，利用這些人在本國的政府內部推動中國的外交議程。而中國的政府機構，包括文化部、新華社等在內，還試圖在全球影響對中國的輿論導向。中國的媒體公司在海外並購新聞和文化機構，影響具體文化作品的製作，中國政府把這種做法稱之為「買船出海」。

學者布雷迪建議新西蘭政府要調整對華政策。（自由亞洲電台）

為了防止中共政府在新西蘭的進一步滲透，布雷迪提出了幾項建議，她主張要加強新西蘭政府的網絡安全防衛能力，並提高民眾網絡安全意識；同時亦建議民眾如果到中國旅遊，要避免使用當地的公共無線網絡。

布雷迪還提出，嚴格實施新西蘭的新聞標準，防止微信等社交媒體工具給選舉帶來不良影響。她更強調，要採取措施，防止中國政府通過政治捐款等形式影響到新西蘭的官員和選民。

布雷迪是新西蘭坎特伯雷大學的中國問題專家，其住所於去年2月被爆竊，貯存其最新研究的手提電腦被盜，布雷迪懷疑此事與其發表中國海外影響力報告有關。

（自由亞洲電台）