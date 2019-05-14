【中美角力】美議員憂中國在中東擴影響力　學者及前高官唱反調

據美媒美國之音報道，美國眾議院外交關係委員會中東、北非和國際恐怖主義小組委員會上周四（9日）就中國和俄羅斯在中東的影響力舉行聽證。一些議員擔心中國和俄羅斯有可能會填補美國在中東的空白。 不過有出席聽證的學者及前高官指中國沒有意圖取代美國在中東的地位，中國也避免捲入中東種種衝突之中。

民主黨籍的眾議員泰德‧德克（Ted Deutch）指中國會增加在中東地區的政治影響力並擴大自己的軍事力量。（資料圖片/網絡圖片）

該委員會主席，民主黨籍的眾議員泰德‧德克（Ted Deutch）表示，中國最終會增加在中東地區的政治和軍事影響力，以保障自己的經濟利益。

共和黨籍眾議員喬‧威爾森（Joe Wilson）也認為，中國和俄羅斯不僅在擴張自己的影響，而且同時在削弱美國的影響力。威爾森擔心，隨著中東國家與中國和俄羅斯的關係的加深，中東的法治、人權和民主都會受到損害，更不用說美國在該地區的利益。

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）全球安全與地緣戰略副總裁、中東項目主任喬恩‧奧爾特曼（Jon Alterman）。（資料圖片/網絡圖片）

學者：中國沒有意圖取代美國

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）全球安全與地緣戰略副總裁、中東項目主任喬恩‧奧爾特曼（Jon Alterman）在聽證會上則表示：「中國沒有意圖在中東地區取代美國、與美國發生衝突或是與美國進行競爭。中國覺得使中東局勢穩定超越了自己的能力，而且也有可能讓未來的伙伴不滿。相反，中國很樂意看到美國在那裏付出代價，中國可以從中獲益。」

不過奧爾特曼也警告，中國在中東推廣「中國模式」卻對美國構成了相當的威脅，有可能將美國邊緣化。在經歷了2011年的「阿拉伯之春」後，「中國模式」對中東國家更具有吸引力，因為阿拉伯之春提醒了中東國家一個更開放的政治環境可能帶來的危險。

前高官：中國奉行「不干涉政策」

美國前國防部副部長克莉絲汀‧沃姆斯（Christine Wormuth）在聽證會上也說，中國並不謀求在中東取代美國。她說中東可能是中國在亞洲之外最看重的一個區域，在中東，中國希望中東國家認可中國的崛起​​大國的地位。中國是經濟上的重量級選手，但是在軍事上來說是輕量級的選手。

她說，中國在中東奉行的是「不干涉政策」，強調自己在中東的積極角色，避免捲入中東種種衝突之中。沃姆斯還說，中國與中東國家建立聯繫的主要驅動力是中東能源的需求，以及中東對中國市場准入的需求。

（美國之音）