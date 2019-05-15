【中美貿易戰】BBC：美企業及消費者是輸家　加關稅難迫中國讓步

中美貿易戰戰火重燃。繼上周五（10日）美國對華2000億美元進口貨品加徵關稅後，美國貿易代表署（USTR）周一（13日）再表示，美國將在6月17日就針對中國加徵最新合共3000億進口貨品關稅舉行公聽會，清單涵蓋共3805項貨品。中國亦作出反制措施，6月1日起對原產於美國約600億美元進口商品分別加徵關稅，最高加徵25%。 英國廣播公司（BBC）報道引述專家分析，中美貿易戰難論輸贏，但美國公司和包括農民和藍領工人在內的消費者，很可能是貿易戰的輸家和受害者；有專家認為，就算中國在貿易戰中的損失會較大，關稅也難迫使中國作出重大讓步。

Christophy Bondy認為，特朗普威脅增加關稅更多是為擴大選民基礎，製造頭條新聞。（資料圖片）

BBC報道引述曾任加拿大政府高級顧問的美國律師 Christophy Bondy 表示，向美國政府交關稅的是美國的進口商，而不是中國公司。而進口商因交關稅增加的額外成本，很可能用加價的方式直接轉嫁到美國消費者身上。

報道列出今年3月的兩份研究報告，稱美國去年向中國和其他國家進口商品徵稅的全部代價，幾乎全部由美國商界和消費者來承擔。紐約聯邦儲備銀行、普里斯頓大學和哥倫比亞大學的經濟學家經過計算得出結論說，向鋼鐵、洗衣機等在內的眾多進口商品徵收高關稅，讓美國公司和消費者，在繳稅之外每月額外支出30億美元。他們的統計結果還指出，受需求不振的影響，另外還有14億美元的損失。

第二份權威研究報告則指出，美國消費者和公司承擔絕大部分的關稅成本，而農民和藍領工人，是貿易戰最大的受害者。

Meredith Crowley 指出，特朗普新增的關稅可能會讓中國重回談判桌，但是她並不認為中國就會因此作出重大的讓步。（資料圖片）

製造頭條新聞擴大選民基礎

Christophy Bondy指，美國公司很難到中國以外的地方入貨，「生產和價值鏈要重新定位，需要相當長的時間，而且都有代價......中國是一個生產大國，對手們都相形見絀，要在全球供應鏈中取代中國談何容易。」他又說，幾乎沒有什麼證據證明增加貿易關稅有過任何作用。

Christophy Bondy又認為，特朗普威脅增加關稅更多是為擴大選民基礎，製造頭條新聞。「要讓人們了解中美談判中所涉及的原則問題非常困難，而主打關稅就容易多了。」

英國劍橋大學貿易問題專家Meredith Crowley 稱，特朗普新增的關稅可能會讓中國重回談判桌，但是她並不認為中國就會因此作出重大的讓步。「中國在貿易戰中的損失會大些。但是他們並不想改變自己的法律，即便中國真願意改變法律，中國有司法傳統來執行嗎？」