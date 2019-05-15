菲媒：美菲在南海黃岩島附近演練　中國海警船現場監控

《環球時報》引述菲律賓《每日問詢者報》（Philippine Daily Inquirer）網站15日消息稱，美國海岸警衞隊巡邏艦與菲律賓海警船14日在黃岩島附近海域進行聯合演練，中國海警船在現場不遠處監視。

美國海岸警衞隊巡邏艦「伯索夫」號（左）與2艘菲律賓海警船（中、右）14日在南海進行演練。（菲律賓海巡署）

報道稱，美國海岸警衞隊最大、最先進艦船之一的「伯索夫」號巡邏艦（USCGC Bertholf）與兩艘菲律賓海警船14日在南海「斯卡伯勒淺灘」（中國稱為「黃岩島」）附近進行演練。

報道指出，距離美菲海警船演練不遠處，兩艘中國海警船在監控這場演習。其中一艘中國海警船一度距離一艘菲律賓海警船近2.9海里，但中國海警船並未與菲律賓船互動。

Chinese coastguard ships monitor a joint Philippine and US coastguard search and rescue exercise near Scarborough shoal in the disputed South China Sea



📷 Ted Aljibe pic.twitter.com/NREQJCXOx9 — AFP news agency (@AFP) 2019年5月15日

法新社15日在Twitter上公布了3張現場照片，其中一張顯示，一艘中國海警船出現在菲律賓海警船身後不遠處。另據菲律賓ABS-CBN網站15日報道，美菲當天演習的主要內容為模擬救援與通信演習。

美菲雙方演習的人員。（ABS-CBN網站）

《每日問詢者報》指出，這是菲律賓與美國首次在爭議海域進行此類接觸，可能預示著美國海岸警衞隊將在介入南海問題上更加積極。今年1月，美國海岸警衞隊巡邏艦「伯索夫」號從加州阿拉米達基地被部署到亞太地區，以「加強（美國）在亞太地區存在」。

（綜合報道）