【亞洲文明對話大會】習近平觀看Rain演出　韓媒：限韓令鬆綁訊號

昨晚（15日），韓星Rain（原名鄭智薰）參與北京烏巢舉行的「亞洲文化嘉年華」，在中共總書記、國家主席習近平面前演出。 韓媒分析認為，中國2016年因韓國部署「薩德」導彈防禦系統所實施的「限韓令」，出現鬆綁訊號。

Rain（左二）與林俊杰等人合唱歌曲「風與花的邊界」。（新華社）

韓國《東亞日報》報道，「亞洲文明對話大會」15日開幕儀式後，晚上在北京鳥巢舉行「亞洲文化嘉年華」，韓星Rain參加這場演出，是中國實施「限韓令」後，韓國人氣歌手時隔3年多，首次登上中國的大型演出舞台。

據了解，除了Rain之外，香港、越南、新加坡、意大利等40多個國家和地區的藝人和演出團也有參加當晚的演出。

騰訊將翻拍「請回答1988」

中國一直否認「限韓令」存在，但自2016年「薩德」反導彈系統（THAAD）矛盾爆發後，中國電視台或視訊網站播放最新韓國電視劇、韓流明星在中國商業演出或出演電視節目、韓國電影在中國上映等都受到阻撓。

報道引述北京消息靈通人士表示，韓國電視劇播放、商業演出、韓國電影上映等仍然受阻，因此還難以視為「限韓令」已被解除，但韓國人氣歌手在習近平面前登台演出，是今後解除「限韓令」的積極性契機。

報道又稱，中國國家廣電總局透露，騰訊影業公司將於今年6月，正式翻拍韓國電視劇「請回答1988」。