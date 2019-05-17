【中美貿易戰】中國買家取消逾3千噸美國豬肉進口訂單

中美貿易戰火重燃之際，美國農業部16日公布數據，在美國總統特朗普宣布對中國商品加徵關稅的同一周，中國買家取消了3,247噸美國豬肉進口訂單。

據路透社17日報道，這些訂單取消是在截至5月9日當周發生的，也是逾一年來最大規模的訂單取消。此舉對美國豬肉出口市場來說是一大打擊，因為出口對於蓬勃發展的美國肉類產業至關重要。

此前，中國內地和香港合計是美國豬肉的第二大出口市場。

中國超市設有美國進口鮮豬肉專櫃。（視覺中國）

在這次中美貿易摩擦中，美國農業部門是受打擊最嚴重的部門之一。由於中國發生非洲豬瘟疫情，數月來美國農業部門一直期望中國增加購買美國豬肉。

但產業分析師表示，中美貿易摩擦以及中國對美國豬肉加徵關稅，顯示中國增加豬肉進口的意願下降。

另據美國農業部數據，2019年稍早，中國在2月取消了53噸的豬肉訂單，3月取消了999噸豬肉訂單，4月取消了14噸訂單。

路透社援引Archer Financial Services大宗商品經紀商丹尼斯·史密斯（Dennis Smith）表示，「令人失望的是，這場貿易摩擦可能持續數月，意味著對豬肉的關稅提高。這種情況本不該發生。由於非洲豬瘟疫情，我們應該向中國賣很多豬肉。」

特朗普在意農業州選情

雖然特朗普此前表示，他不急於和中國簽署貿易協議，協議不好不會簽。但貿易戰陷入僵局，特朗普著急的跡像也有跡可循。

據悉，美國農業部近日首度組織大型貿易團訪問台灣，稱「尋求更多美台農業合作商機」，此舉被外界解讀為「找訂單」。

根據美國在台協會（AIT）的聲明，台灣是美農業部今年海外拓銷的第一站，換言之，這是特朗普政府應對貿易戰下可能的農業州損失，所做出的止血准備。

在貿易戰陷入新一輪的僵局後，特朗普5月11日也立即指示農業部長盡快制定支持美國農民的補助計劃。在此項計劃出台之前，聯邦政府已發放給農民120億美元的援助，以緩解貿易戰帶來的衝擊。

根據特朗普自己的說法，美國政府從中國得到的超過千億美元關稅收入可以買農產品，農民受益比以往更大。

也就是說，從國內到國外，從補貼到拓展外銷，特朗普非常在意農業州的選情，急欲緩解農民對貿易戰久拖不決的疑慮。

根據美國一家銀行的報告，美國上西部地區申請破產的農場數量連續四年上升，貿易戰雖非唯一的因素，卻是重要的因素。

據悉，農業州是特朗普2020年總統大選的重點票倉，農業選民也是貿易戰中最受衝擊的族群。

從選舉、產業的耐性與影響力來看，時間可能不在特朗普這一邊，拖下去，不但沒有人是贏家，特朗普還可能是最大的輸家。