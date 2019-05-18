【華為風波】路透：華為所需零部件幾年內難被中國貨替代

日前，美國將華為及其旗下企業列入出口管制名單，華為方面則表示，公司在多年前對此已有所預計，並且進行了充分準備。 不過，路透社援引消息人士的話指出，起碼幾年內，華為的供應商的產品都是無法被中國產品替代的。

近日，2019中國（北京）國際工業智能及動力傳動與自動化展覽會上，觀眾在體驗華為5G通信技術。（視覺中國）

5月15日，美國商務部將華為以及其70家子公司列入出口管制的「實體名單」，將禁止華為在沒有美國政府同意的情況下購買美國公司的零部件。16日，美國商務部正式把華為技術有限公司以及其68家關聯企業列入出口管制「實體清單」。

對此，華為向員工發信，表示公司已經進行了充分準備。華為旗下的海思則表示，將啟動「備胎」（後備胎）計劃，確保大部分產品的戰略安全。

不過，路透社17日報道稱，華為很難做到這一點。路透社援引某美國科技企業駐華消息人士稱，華為目前的任何一個供應商「都還無法被中國產品替代，至少幾年之內不可能」。

消息人士舉例稱，目前華為所使用的晶片設計軟件來自美國企業益華（Cadence Design Systems, Inc），這家公司的產品被當作表率，被全球各大製造商廣泛使用於晶片的設計和測試；而在晶片設計工作中，一個小錯誤也可能導致這項工作延遲數月。

此外，路透社還指出，華為須從新飛通光電公司（NeoPhotonics）, 魯門特姆（Lumentum），菲尼薩（Finisar）等公司進口光通訊設備，這些公司在相關方面已經進行了數十年的研發工作。

路透社援引一位已退休的Intel公司主管菲利普．加德（Philip Gadd）的話說，即使中國人現在可以製造這些設備，「我也不覺得他們能形成規模。」