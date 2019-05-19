日男受中國企業委託勘探溫泉　被指竊取國家機密判監5年半

日本一位高齡男子近日被中國山東煙台法院以竊取國家秘密情報罪，判監5年6個月，並沒收3萬元（人民幣，下同）。 據指該名男子受中國企業委託勘探地質以開發溫泉，但於2017年被中國政府指拍攝軍事基地等設施的照片，涉及間諜活動被捕。

被判監的日人被指偷拍中國的軍事設施。（資料圖片）

日本《共同社》引述消息人士指，2017年3月在中國山東省因溫泉開發勘探地質被拘留的七旬日本男子，上周五（17日）遭煙台市中級人民法院以竊取國家秘密情報罪，判處有期徒刑5年半，並沒收3萬元人民幣。

報道指，該男子是千葉縣船橋市地質調查公司「日本地下探查」的職員，受中國溫泉開發公司委託，與3名同事及另外2名日本人分別前往海南及山東進行地質勘探，中國政府於2017年3月拘捕6人，指控他們從事間諜活動，涉嫌危害國家安全，有指或與山東的航母基地和海南的核潛艇基地等軍事設施有關。

被捕6人中4人其後被釋放回到日本，其餘兩人被起訴，包括今次被判刑的男子，另一男子則在海南省被起訴。

4年來6日本人涉間諜罪判監 刑期最長12年

在中國，自2015年以來，至少有9名日本人因涉及間諜行為等起訴，6人已經被判刑。2018年7月，一名2015年在中國被逮捕的日本愛知縣54歲男子，被中國法院以間諜罪等判處有期徒刑12年，是至今刑期最長的一人。同月，一名2015年在中國被逮捕的日本神奈川縣57歲男子，被中國法院以間諜罪等判處有期徒刑5年。

（綜合報道）