【同性婚姻】BBC：大陸官方對台灣專法保持沉默　與「一中」有關

上周五（17日），台灣立法院表決通過同性婚姻專法，令當地成為亞洲第一個同婚合法地區。 BBC報道指，大陸官方在台灣通過同婚專法後保持沉默，與「一個中國」有關。大陸將台灣視為中國的一部分，而大陸本身又不承認同性婚姻，令這個法案具有爭議性。

上周五（17日），台灣立法院表決通過同性婚姻專法，令當地成為亞洲第一個同婚合法地區。（資料圖片）

BBC報道指，在全世界都在新聞上看到台灣通過亞洲的第一部同性婚姻法案時，大陸唯一提及這項法案的中文傳媒是《人民日報》海外版。而它報道這一新聞時說的是「根據當地媒體報道」，由此避免提及北京方面的看法。該報道也沒有努力去突出這一消息。

報道認為，這一消息被低調處理，部分原因是北京將台灣視為「一個中國」的一部分，而不是一個獨立的國家或實體。大陸不喜歡指出台灣和他們不一樣的地方，而在同性婚姻這個案例上，也不允許討論為什麼它在台灣可以發生，而不是在大陸。

官方低調處理無阻網民熱情

報道稱，大陸官方意識到，近年國內對於同性婚姻法案已經有越來越多的支持。不過，由於北京與台灣之間的緊張關係，官方評論已經聲稱，台灣的這一法案是「台灣地區領導人」蔡英文作出的一個政治舉動。

報道續指，台灣同婚專法通過當日正值5月17日，即每年的「國際不再恐同日」（International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia），這幫助大陸傳媒在不提及台灣的同時，又顯示他們對同性戀持開放態度；在避免得罪政府的前提下，又得到了讚譽。

報道又稱，雖然官方媒體對於台灣的同性婚姻法案作低調處理，但是仍然未有阻止數十萬微博用戶使用「#台灣同性可以結婚了#」的標籤。