韓國大學成中國「博士學歷工廠」？12天可讀完一個學期課程

韓國媒體《東亞日報》20日（周一）報道，近幾年赴韓以短期研修形式讀博士學位的中國人激增。其社評指出，「韓國大學為了爭奪生源，確保財政收入，不惜淪為中國人的學歷工廠」。 報道更指，部分韓國大學為遷就中國留學生的水平，還會開設用中文授課的課程，或起用有中文溝通能力的教授，更有「12天讀完一個學期課程」的現象。

全羅北道地區的圓光大學是「中國博士留學生大戶」。截至2018年10月，共有150多名中國大學教師在該校攻讀博士課程。（網絡圖片）

韓國教育部19日（周日）公布的資料顯示，去年赴韓攻讀博士學位的中國留學生共計3636人，相比2013年的1906人幾乎翻了一倍，這些人中的大多數是擁有碩士文憑的中國大學教師。分析稱，中國政府目前正推動「建設世界一流大學和一流學科」的「雙一流」政策，在此背景下，中國很多大學都致力於提高教師的學歷水平，而這種需求正好讓一些苦於找不到生源、收入捉襟見肘的韓國大學看到希望，雙方「一拍即合」，便出現了眾多中國大學教師赴韓留學攻讀博士的現象。

報道稱，與韓國一些大學接洽商談「中國博士課程」的中介也隨之出現。媒體援引韓國首都圈一家大學負責招生的工作人員稱，曾有中介表示可給該校輸送數十名留學生，希望該校針對中國的博士生專門開設短期博士課程。

工作人員又稱，根據韓國教育部的規定，只要韓語水平考試達到3級，就可進入韓國大學學習，但現實情況是即使達到3級水平也很難像韓國學生那樣學習。報道指由於入學門檻低，這些以短期研修形式來韓國攻讀博士課程的留學生別說獨立完成高質量的論文，就連正常的溝通或者聽課都很困難，韓國大學只好開設用中文授課的課程，或者起用有中文溝通能力的教授。

12天內修完一個學期的課程引熱議

一些韓國大學開設的博士課程和論文審核環節也被揭存在違規操作。去年一所地方大學被查出招來中國留學生讀博後，安排他們在12天內修完一個學期的課程（通常需要4個月）而引發熱議。此舉也招來中國駐韓大使館的抗議，質問韓國教育部「韓國大學的文憑還能讓人相信嗎」？韓國輿論也指，這會導致韓國大學在國際上的公信力受損。

去年9月，韓國多家媒體相繼報道稱，以全州大學為代表的韓國地方大學積極招收中國大學教師來韓攻讀博士課程。圖為全州大學校園。（網絡圖片）

地方大學校長赴華宣傳拿「大單」

內媒《環球時報》訪門一名目前正在韓國延世大學攻讀博士的中國留學生，她指「速成拿學位」現象主要出現於地方大學，在韓國首都圈內的大學較少出現，但即使以此方式拿到博士學位，回中國國內辦理博士認證也很難通過。

去年9月，韓國多家媒體相繼報道稱，以全州大學為代表的韓國地方大學積極招收中國大學教師來韓攻讀博士課程。與全州大學同屬全羅北道地區的圓光大學也是「中國博士留學生大戶」。截至2018年10月，共有150多名中國大學教師在該校攻讀博士課程。據悉，該校校長曾多次前往中國各高校做宣傳，並成功拿到「大單」。

（《東亞日報》/《環球時報》）