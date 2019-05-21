【華為風波】延遲對華為實施禁令90日　美媒：降低對矽谷的衝擊

美國商務部20日（周一）發聲明，將對中國電訊設備商華為的禁令延遲90天實施。這容許華為等公司買美國產品，以維持網絡服務。 美媒21日（周二）的報道稱，禁令延遲的受益方是美國農村地區的無線運營商，以及向華為提供零部件或服務的矽谷主流公司。

據美媒《華爾街日報》21日消息，給予華為暫時豁免可緩解中美之間的緊張關係，兩國都尋求讓貿易談判重回正軌。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱：「臨時通用許可證讓運營商有時間制定其他安排，商務部也有機會為目前依賴華為設備提供關鍵服務的美國及外國電信供應商確定合適的長期措施。簡言之，該許可將令現有華為手機用戶和農村寬頻網絡的服務得以持續。」

美國商務部長羅斯表示，延遲對華為禁令，商務部可為目前依賴華為設備提供關鍵服務的美國及外國電信供應商確定合適的長期措施。（資料圖片/路透社）

事實上，現時美國農村地區的很多小型無線運營商仍在用華為設備。美媒彭博社此前報道，主要為美國農村地區提供網絡信號服務的農村無線網絡協會（RWA），其設備中約75%來自華為。因此，美國的做法可助美國農村維持現有網絡和設備。

降低對矽谷的衝擊

此外，美國對華為禁令的延時也將會降低對矽谷的衝擊。據悉，多年來華為與矽谷主流公司有業務往來：從高通公司和博通採購智能手機晶片，從英特爾公司採購蜂窩塔組件，從甲骨文公司採購軟件，還從美國各地一系列規模較小的科技公司採購其他零部件。

內媒參考消息網表示，華為等中國企業是這些美國企業的重要客戶，半導體產業、乃至整個科技產業的布局都相對超前，很多矽谷企業是按照華為等中國企業幾年後的需求來規劃生產線、產能及進行產品設計的。

中國現代國際關係研究院學者李崢稱，美國一旦對華為採取零部件出口禁運，對這些企業而言，在短時間內找到替代客戶十分困難，很多生產線、產能可能會過剩，原本投入的生產線將難以滿負荷運作，並造成很多新增庫存。上述局面對於這些企業未來發展亦將構成影響。

任正非表示，「美國的『90天臨時執照』沒有多大意義，我們研究已經不需要90天，我們已經做好了準備」。（資料圖片）

而面對美國的禁令，華為卻表示對自己的影響不大。17日（上周五）曝光的華為內部郵件顯示，「公司在多年前就有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大的影響」。華為創始人兼CEO任正非21日（周二）在接受採訪時也表示，「美國的『90天臨時執照』沒有多大意義，我們研究已經不需要90天，我們已經做好了準備」。

（綜合報道）