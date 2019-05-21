【華為風波】華為倡與德國簽無間諜協議　德媒：中國政府簽才有用

華為董事長梁華本月14日在英國倫敦出席會議時表示，華為願意與各國政府簽署「無間諜協議」。華為創辦人任正非上月亦表示，華為已向德國政府提出雙方簽署「無間諜協議」的建議，以減低德國對華為參與該國5G網絡建設的憂慮。 德媒《南德意志報》19日（周日）發表的評論文章則表示，華為試圖與歐洲各國簽訂「無間諜協議」來爭取歐洲支持是徒勞的。文章認為這樣的協議必須由中國政府來簽才有用。

德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）早前引述任正非指，華為已向德國政府提出雙方簽署「無間諜協議」的建議，以減低德國對華為參與該國5G網絡建設的憂慮。（資料圖片）

評論文章表示，華為的成就在商業上無出其右。短短幾年，華為就成為了行業巨頭，成為了中國的驕傲。但是，在政治領域，華為的形象就要差得多。近日華為的代表正在全歐洲範圍內遊走。通過秘密談判或者是公開聲明，華為希望能和歐洲各國簽署一份「無間諜協議」，保證通過華為設備傳輸的數據不會轉交給中國政府。華為希望通過這種方法來消除外界的擔心。

評論文章續指，華為也遊說德國政府簽署「無間諜協議」，但是德國政府卻興趣不大。在柏林，很少有人願意提及「無間諜協議」這個詞。當年德國遭美國國家安全局竊聽後，德美之間就曾經談判過這樣一份協議，卻無果而終。德國後來還向歐洲盟友遊說過這樣的協議，結果卻被爆料，原來德國聯邦情報局自己就曾大規模竊聽過歐洲盟國。從此之後，「無間諜協議」就變成了德國政府的「敏感詞」。

文章認為，即便華為能夠找到一個比「無間諜協議」更動聽的字眼，德國政府也不會和華為簽協議。德國聯邦內政部一名發言人就表示，關鍵的問題在於中國政府是否願意簽署這樣的協議，但是目前德方還沒有看到這樣的跡象。

（《南德意志報》/德國之聲）