英媒：中國海軍四艘驅逐艦同時退役　暗示新型驅逐艦將登場

中國解放軍海軍4艘051型（旅大級）驅逐艦日前在北海艦隊的旅順基地舉行退役儀式引發關注。英國《簡氏防務週刊》網站報道指出，4艘驅逐艦集體退役很不尋常，此舉很可能表明將有新的驅逐艦完工。

大連為四艘驅逐艦舉行退役儀式（圖源：秒拍視頻截圖）

此前宣布退役的開封艦（舷號109）、大連艦（舷號110）、遵義艦（舷號134）和桂林艦（舷號164）服役已超過30年。

英國《簡氏防務週刊》網站報道稱，051型驅逐艦是在中國建造的，但該級驅逐艦深受俄羅斯（蘇聯）設計的影響，受科特林級驅逐艦影響尤甚。從1970年到1990年，中國共建造17艘051型驅逐艦，但在最近這批艦退役後，只有2艘：湛江艦（舷號165）和珠海艦（舷號166）仍在服役。

051型驅逐艦的排水量為3250噸，大約只有052D型（旅洋Ⅲ級）驅逐艦的一半。雖然051型驅逐艦上的武器系統已有所更新——特別是開封艦和大連艦還配備了16枚「鷹擊-83」反艦導彈，但與當前入列人民解放軍海軍的驅逐艦相比，該級驅逐艦的能力非常有限。

報道認為，051型驅逐艦不太可能賣給別國海軍，因為其蒸汽輪機推進裝置的操作和保養都需要大量人力。此前幾艘退役艦隻已成為海上博物館展品。

除剩餘的2艘051型驅逐艦外，中國海軍目前仍在使用數量多得驚人的蒸汽輪機動力型驅逐艦。中國建造的唯一一艘051B型（旅海級）驅逐艦深圳艦（舷號167），以及2艘051C型（旅州級）驅逐艦—其中第2艘於2007年入列—都是蒸汽輪機動力型驅逐艦。此外，2000至2006年間從俄羅斯進口的現代級驅逐艦也是蒸汽輪機動力型驅逐艦。

報道稱，中國海軍並不打算在近期讓這些較新建造的蒸汽輪機動力型驅逐艦退役，這些驅逐艦的武器系統有望進行或已完成大規模升級。

據悉，中國海軍第19艘和第20艘052D型驅逐艦已於5月10日在大連下水。

報道指出，中國海軍這次一下子讓4艘驅逐艦從一個驅逐艦支隊退役很不尋常，此舉很可能表明，目前至少有2艘052D型驅逐艦接近完工或正在進行海試，另外還有可能編入1至2艘規模更大的055型驅逐艦。

青島海上閱兵的055級萬噸巡洋艦（圖源：新華社）

在此前的4月23日，中國海軍成立70周年海上閱艦式上，率驅逐艦群接受檢閱的「萬噸大驅」南昌艦是最大的亮點之一。據悉，055型導彈驅逐艦首艦南昌艦，已經完成建造和大部分海試工作，即將加入中國海軍序列。

官方稱，055型艦是其完全自主研製的新型萬噸級驅逐艦，先後突破了大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力，是中國海軍實現戰略轉型發展的標幟性戰艦。

另外報道指出，這4艘051型驅逐艦的退役還將釋放出急需的人力資源，以便給持續入列的新建驅逐艦、護衛艦和輕型護衛艦配備船員。