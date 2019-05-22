紐時：中國在全球擴大影響力　澳洲成為實驗室

隨着中國盡其所能地在全球拓展影響力，澳洲已成為一個值得研究的案例。《紐約時報》周二（21日）刊文認為，中國在國內外推進其政治和經濟議程，而澳洲正成為中國測試其影響民主國家政策的實驗室。

2014年，中國國家主席習近平在澳洲國會發表講話。（路透社）

《紐時》文章指出，2017年3月的一場閉門會議中，中國駐澳洲總領事顧小杰與約100位華裔澳洲公民密會，呼籲他們協助形塑總理李克強到訪澳洲期間的公共輿論，並將批評意見回報領事館。

雖然這場會議從未被披露，但紐時聲稱取得了會議記錄。文章指，顧小杰在會議中指示，支持中國的相關集會應做好協調，大型橫幅要能遮掉反華示威的畫面。

文章認為，這場會議是中國政府直接且秘密地將手伸進澳洲政治活動的例證，中國將澳洲當成盡力在民主國家內部操縱爭議、擴大影響力的實驗室。中國行事得利於澳洲的開放、當地愈來愈多華裔人口與中澳經濟關係緊密之便，讓各界開始激辯澳洲該如何因應。

文章認為，連任後的澳洲總理莫里森必須重新思考如何面對中國。（資料圖片）

文章稱，中國政府的代表例行性地躲在閉門會議後遊說澳洲政治人物，活動從不公開，手法多為威脅經濟懲罰並說服澳洲商、學界領袖為中方代言。

文章又指，中國政府及其支持者亦會壓制對他們的批評，透過澳洲傳媒宣揚觀點，做法是控告記者與出版商、資助研究機構，以及利用廣告向中文平台施壓。

文章認為，許多澳洲人既害怕中國，又想與其保持良好關係，以維持澳洲經濟成長與穩定。在澳洲總理莫里森（Scott Morrison）勝選連任後，此前採取模糊化外交政策的他，如今必須在澳洲大眾對中國意見分歧的此刻，決定未來該怎麼做。

（紐約時報）