印度媒體人：達賴喇嘛曾提議會晤獲習近平同意　但遭印政府否決

據英國《每日電訊報》周二（21日）報道，印度新德里電視台總編辛格（Sonia Singh）在剛剛出版的新書《通過他們的眼睛看印度》（Defining India: Through Their Eyes）中透露，達賴喇嘛曾告訴她，在2014年習近平訪問德里同印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談時，他要求同習近平會面，習當時表示同意，但這一提議被印度政府否決。

達賴喇嘛。（資料圖片）

新書提及，達賴喇嘛在去年11月的採訪中透露了上述消息，他當時說：「印度政府對會見的態度十分謹慎，所以那個計劃沒能實現。」作者辛格在書中寫道，如果會面實現，那將是個標誌性的會見，有望改變中國同西藏的關係，達賴喇嘛對似乎也默認這一點。

有人認為83歲的達賴喇嘛提及此事或是措辭不準確，但英國《衛報》報道指，辛格說她曾把整理過的採訪文字交給達賴喇嘛辦公室過目，對方並沒有提出異議。報道認為，上述消息似乎說明習近平在任期初似乎考慮對數十年來的西藏政策做出改變。

「我同莫迪總理有過短暫會晤，當習近平來新德里時，我也想同他會面」，達賴喇嘛說，「因為我已經有些聯繫渠道，有的聯絡人與我的朋友直接溝通。所以習近平同意了，但印度政府則更加小心。」

達賴喇嘛的兄長嘉樂頓珠在1980年代訪問北京會見習仲勳。（資料圖片／新華社）

印度憂「西藏牌」失效

報道指，中國領導人習近平似乎願意討論西藏問題，但是印度似乎並不願意讓兩人會面。印度在1959年給予達賴喇嘛庇護和支持，但最近執政的印度政府出於外交敏感考慮，與達賴喇嘛保持距離。達賴喇嘛在採訪中說，他同印度總理莫迪保持「很好的關係」。

不過，《衛報》援引中國外交部聲明說，有關報道是「無稽之談」，「至於14世達賴喇嘛，我們一向有一致和明確的政策」。

報道指，在印度流亡的達賴喇嘛一直是中印兩國間的不和諧因素，但也是印度政府手中的一張牌。有印度專家曾經表示，如果中國和西藏達成協議，印度在中印邊界衝突中的立場就會被嚴重削弱。

資深西藏問題觀察家、哥倫比亞大學現代西藏研究項目的前負責人巴尼特（Robbie Barnett）說，如果報道凖確，那的確是非常重要的發展，不過他從未聽說中國官員同達賴喇嘛會晤的建議，更不用說是習近平這樣級別的會晤。

《衛報》報道，在2015到2018年負責西藏事務的印度前高級情報官員馬圖爾（Amitabh Mathur）說，5年前他曾經聽到達賴喇嘛想在習近平首訪印度時同他見面，但不知達賴喇嘛的建議被習近平接受，也不知計劃受印度阻撓。

馬圖爾認為，印度有理由反對達賴喇嘛同習近平會面，因為當時是印度新任政府上台後中國領導人首次訪問印度，安排習近平與達賴喇嘛會見會偏離中印的雙邊訪問。

2018年11月30日，中國國家主席習近平在二十國集團（G20）峰會期間，與印度總理莫迪會面。（資料圖片）

印已改變態度 圖改善與華關係

德里的觀察家喬希（Manoj Joshi）說，莫迪政府上台初期亦敢於冒中國不滿的風險打「西藏牌」。當時莫迪邀請了西藏流亡高級領導人前去參加其就職典禮，並派部長去接待達賴喇嘛。

但到去年達賴喇嘛作上述採訪時，印度政府已改變做法，印度外交官要求改善同中國關係。喬希說，印度官員已得到指示，要求他們迴避今年紀念西藏騷亂60周年的紀念活動。

巴尼特認為，達賴喇嘛釋放消息，可能是給那些反對他同習近平接觸的藏人看，亦可能是無意洩露。他還說，達賴喇嘛辦公室允許披露上述消息，說明同中國領導人會見的窗口已關閉，但「並不說明他們放棄了會談可能發生的希望。」

（綜合報道）