教宗讚揚中國天主教徒　指其在艱辛考驗中堅守信仰

羅馬天主教教宗方濟各日前對中國天主教徒表達敬意，讚揚他們儘管遇到艱辛與考驗也守護自己的信仰。

教宗在推特發文，為中國天主教徒祈禱。

教宗方濟各5月22日星期三在聖彼得廣場的每週例行朝見活動上表示，星期五是上海的中國佘山聖母大殿的天主教徒特別慶祝的宗教節日，借此表達對中國天主教徒的特別親近和慈愛。

教宗表示，中國的天主教徒儘管每天遇到艱辛與考驗，仍繼續堅信、期望和熱愛。方濟各還呼籲中國天主教徒始終與普世教會團結共融。

星期五（5月24日）教宗在推特發文，為中國天主教徒祈禱，勉勵他們在傷痛與試煉中堅忍團結，信靠盼望。

梵蒂岡去年9月與中國政府簽署了有關主教任命的臨時協定。儘管這是梵中兩國關係上的一個里程碑，但許多中國原本不受當局承認的地下教會的信徒抱怨，當局以協議為藉口強迫他們加入官方認可的天主教愛國教會。

曾在上海教難中遭中共監禁勞改27年的神父朱立德，近日到梵蒂岡面見教宗，傳達中國天主教會仍在受苦的訊息，教宗也表達會持續為中國教會祈禱。

朱立德表示，中梵協議後，中國政府對宗教自由的箝制有增無減，並以與教廷取得共識的名義，要求所有地下主教都向中共宣誓效忠，加入愛國教會。