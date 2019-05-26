【華為被禁】日媒：三星或坐收「漁翁之利」　年利潤提高53億港元

中國電訊設備巨頭華為目前面臨美國的全面封殺。日媒報道指，華為最大競爭對手之一、韓國三星（Samsung）電子或因而坐收漁翁之利，今年利潤提高8000億韓元（折合約53億港元）。

日媒分析認為，三星或在華為被禁事件中坐收「漁翁之利」。（視覺中國）

《日本經濟新聞》報道指，韓國有分析認為，美國對華為的禁令將對三星業績構成利好，如果制裁持續，三星智能手機業務2019年的利潤將提高1.4萬億韓元（約93億港元）左右。

美國調查公司IDC的統計顯示，在2018年智能手機的全年出貨量方面，排名第一的三星為2.92億部，同比減少8％；而華為增長超過3成，達到2.06億部。報道引述韓國「有進投資證券」的常務李承禹認為，2019年兩家企業的攻防地位將會發生逆轉，預測華為的出貨量「將比2018年減少約5000萬部，三星將搶走其中的一半」，使其在這方面的利潤提高1.4萬億韓元左右。

半導體業務將減少約40億港元利潤

不過，華為被封殺，對三星也並非全是利好因素。由於三星向華為的智能手機供應半導體記憶體和有機EL面板，通過供應這些零部件，三星於2018年獲得約3萬億韓元（約198.6億港元）的營業額。如果華為的智能手機銷售減少，三星的半導體供應也會隨之縮減。

報道引述韓國某證券公司的推算，三星半導體業務2019年的經營利潤將被華為問題壓低6000億韓元（約40億港元）；而有機EL面板業務由於本身的供應量不大，因此「影響輕微」。

報道認為，將以上兩種影響綜合起來，對三星2019年的總體利潤將會提高8000億韓元（約53億港元）左右。