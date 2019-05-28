外媒：LGBT交友程式Grindr個資恐外洩　華企員工可訪問敏感數據

去年中國公司北京崑崙萬維科技收購全球最大LGBT交友應用程式Grindr時，美國的外國投資委員會為加入規限，禁止北京崑崙萬維科技的大陸辦公室人員訪問美國用戶的敏感個人數據。 但外媒Boing Boing周日（26日）報道稱，北京崑崙萬維科技未有信守承諾。有前 Grindr 員工稱，中國員工在 2019 年初開始，可以訪問美國用戶的敏感資料。

報道稱，北京崑崙萬維科技在完成收購 Grindr 後，透過自動流失和裁員不斷縮減美國工程人員的數目，與此同時將開發和數據處理的工作交由崑崙萬維的北京辦公室處理。

8名前 Grindr 員工指，上述種種安排令大陸的員工在 2019 年初開始，可以訪問美國用戶的敏感資料，包括用戶之間的私人訊息，甚至是愛滋病測試結果等。

根據介紹，Grindr是全球最大的同性戀社交網絡，總部在美國洛杉磯。Grindr在196個國家擁有超過2700萬的註冊用戶，超過30%以上用戶為美國用戶。Grindr因為客群的關係，存有更多敏感個資，甚至在去年4月時，Grindr就曾坦承，公司一直分享用戶的愛滋病毒（HIV）感染狀況給第三方軟件供應商與廣告商。

Grindr因為客群的關係，存有更多敏感個人資料，該公司還曾承認一直分享用戶的愛滋病毒（HIV）狀況給第三方軟件供應商。（資料圖片/路透社）

今年3月，據《華爾街日報》報道，美國官員已下令持有Grindr的北京崑崙萬維科技出售股權，理由是如果中國政府要求北京昆侖交出Grindr用家數據，它將難以拒絕，對美國國家安全構成風險。

而北京崑崙萬維科技在今年 2 月已經關閉了 Grindr 的北京辦公室，表示是出於政策原因和對數據私隱的憂慮，又表示會在明年 6 月出售 Grindr。

（綜合報道）