俄駐廣州總領事館向國民發公告：入境中國時或遭檢查手機內容

據美媒自由亞洲電台27日（周一）報道，俄羅斯駐廣州總領事館近日在其官方網站發出公告稱，北京當局正在加強對邊境的檢查，入境中國的俄羅斯旅客或將被檢查手機內所存儲的內容，其中包括WhatsApp等通訊軟件。

俄羅斯駐廣州總領事館近日在其官方網站發出公告稱，入境中國的俄羅斯旅客或將被檢查手機內所存儲的內容，其中包括WhatsApp等通訊軟件。圖為北京首都國際機場。（網絡圖片）

俄羅斯駐廣州總領事館只在俄文版本的網頁上發出這項公告。公告說：「中方移民部門為了檢查簽證是否與進境目的相符，採取了相應的控制措施，將會選擇性地對進境旅客進行個人約談並檢查其手機內容。」

公告又說：「對手機內容的檢查包括：手機內的影片和照片、電子文件、社交媒體及通訊軟件內容（微信、WhatsApp、Viber等）。如果手機中發現了被中方認為不適合的內容，這名乘客將會被拘留和驅逐出境。」

公告又指，一般在這種情況下，被檢查的入境人士將被轉移到特殊房間拘留，並禁止俄羅斯領事館官員或俄羅斯航空公司代表到該房間對其訪問。餐點只提供一次。如果沒有特殊情況，其拘留期為直至最近一班回國航班之前，被拘留的入境人士會被押上該航班回國。

俄網友：乾脆就不帶手機

報道指，有俄羅斯網友在俄媒相關新聞下留言稱：「那我去中國的時候就不帶智能手機，只帶個最簡單的通話手機，或者我乾脆就不帶手機了！」。但馬上有其他網友回覆說：「那可能你馬上會被當作特別可疑的目標對待，認為你肯定是要隱瞞甚麼。」

（自由亞洲電台）