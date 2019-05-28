29歲中國女子首爾做整容手術慘變植物人　法院判賠710萬港幣

據韓媒韓聯社28日（周二）報道，2016年天津一名時年29歲的女子在首爾做完整容手術後，因腦部受損成為植物人。 事後其家屬將醫院告上法庭，經歷3年多後，韓國法院近日認定院方存在過失，需賠償10.8億韓元（折合約港幣710萬）。

2016年天津一名時年29歲的女子在首爾做完整容手術後，因腦部受損成為植物人。圖為韓國媒體報道截圖。（海外網）

報道指，2016年1月7日，女事主在首爾一家醫院接受雙顎手術。手術開始後一小時，就在醫生對切開部位進行縫合時，女子突然出現呼吸困難的症狀。醫生隨即對女子實施心肺復蘇搶救，但未見好轉。40多分鐘後，醫生撥打急救電話，將女子送往附近醫院救治。

不幸的是，第二天女子被診斷為腦部受損，成為植物人。一個月後她被送回中國，家屬將院方告上法庭。

雙顎手術是整容手術的一種，用於矯正顎骨，可以把臉型雕琢成「V」字線條，但風險也很高。（示意圖/海外網）

報道又指，女事主接受的雙顎手術是整容手術的一種，用於矯正顎骨，可以把臉型雕琢成「V」字線條，但風險也很高，發生過多宗死亡事故。手術過程需要多次注射麻醉劑丙泊酚。

女事主的家屬認為，院方未能及時注意到女事主呼吸困難，存在過失；而醫院方面辯稱，女事主患有酒精性心肌病，就在手術前還喝過酒。

最後，韓國法院作出判決，認定醫院在急救措施方面存在不當，需承擔70%的責任，向女事主及其家屬賠償10.8億韓元（折合約港幣710萬），包含醫療費用、交通費、收入損失以及精神補償等。

（韓聯社/海外網）