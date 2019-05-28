【華為被禁】非洲使用大量華為產品　BBC：已經選擇靠攏中國

華為在美國的禁令下腹背受敵，全球十多間公司及國際組織陸續宣布暫停供貨及合作。英國傳媒《BBC》分析認為，華為在非洲擁有龐大業務，甚至已是「數碼殖民主義」的程度，或會令非洲的科技發展受衝擊。 報道最後更引述專家的話指，由於非洲國家選擇大量使用中國公司的通訊產品，「它（非洲）在這場科技戰已經選擇靠攏中國」。

報道指，華為的網絡基建設備及手機在非洲相當受歡迎，大部分使用手機上網的非洲人都是用中國品牌的手機，並透過中國的設備上網，且當中至少一半人就是使用華為手機。設於南非的中非項目研究員奧蘭德（Eric Olander）指出，華為在非洲建設了大量基礎建設，「如果美國真的成功令這間公司無法運作，非洲近年冒起的科技企業將十分痛苦，因為它們依靠的公司被美國針對。」

華為被禁在非洲同樣是頭條新聞。（BBC）

肯尼亞中非關係專家卡里烏基（Harriet Kariuki）亦認為，美國的禁令將無可避免將互聯網分為由美國主導及由中國主導的兩大部分，但此時非洲不應該去「選邊站」，而是要「專注做對自己有用的事情。」

報道表示，非洲並沒有在今次的華為被禁一事中發聲，最主要的原因就是華為手機在非洲的市場佔有率相當高，同時亦為不少非洲國家建立4G通訊網絡。例如埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非洲聯盟總部，不但全部由中國資助建設，電腦伺服器亦是由華為裝設。但值得一提是，雖然中國及非洲聯盟都已否認指控，但非洲聯盟總部的電腦伺服器曾被指會在凌晨將資料傳回中國上海。

「美國公司不會為非洲設計產品」

南非國際事務研究所中國關係研究員斯塔登（Cobus van Staden）指出：「搞懂非洲市場的美國公司不多，它們不會為非洲設計產品。但華為可以利用目前的情況，創造真正為非洲使用者服務的產品。」

報道引述研究中非關係多年的學者加利亞多內（Iginio Gagliardone）分析指，美國的禁令最壞的結果會令華為要研究自家的軟件及操作系統，但相信成效不大，「中國也不大可能說服中國以外的使用者使用百度和新浪微博，來取代Google和Twitter等服務」。但對非洲而言，如果非洲在今次中美「科技戰」中沒有與任何一方「結盟」，「將十分有趣」；卡里烏基亦指出，非洲可利用今次的機會發展適合自身市場的科技，不要繼續被動地轉為購買其他地方的產品。

（BBC）