【中梵關係】談判進程不設時間表　教宗方濟各：中國是我的夢想

教宗方濟各周二（28日）接受墨西哥電視台專訪談到中國議題，教宗表示「中國是我的夢想」，他很喜歡中國人，中梵目前關係很好，但教廷對於中梵談判進程沒有預設時間表。

據中央社報道，梵蒂岡新聞網28日晚刊出全文問答。主持人詢問教宗是否想去中國，教宗回答他計劃去日本，但教廷與中國的關係非常好，在中梵主教任命協議簽署後，中國曾有兩個主教來看他，他們原本分屬地上和地下教會，現在已共融互稱弟兄，這是很重要的一步。

教宗表示，中國主教已知道，他們必須愛國，但也要好好照顧天主的羊群，同時中梵間也有很好的文化交流，例如中國在世界園藝博覽會設立了自己的展館。

被問到中梵雙方關係是否正逐漸靠近，教宗表示，確實如此，例如中國接受具有專業素養的神職人員到中國大學擔任教授，雙邊的文化交流互動也十分良好，在此刻是很順暢的。

教宗方濟各表示，中梵目前關係很好，但教廷對於中梵談判進程沒有預設時間表。（路透社）

主持人追問，但在中梵協議中，中國天主教徒是否有點感到被教廷拋到一邊，教宗表示，一般天主教徒都很高興能合一，或許少數領導的神職人員感覺被排除在外，這是很正常的，就像匈牙利的敏真諦（József Mindszenty）主教事件，當時很多人也覺得敏真諦樞機被前教宗保祿六世出賣了，但並非如此。

據悉，敏真諦是前匈牙利總主教，二次世界大戰後遭匈牙利共產黨政府迫害入獄，教廷因匈牙利共黨政府壓力，要求敏真諦離開，之後任命一名獲共產政權同意的主教繼位。香港榮退樞機陳日君曾呼籲教宗不要在中國製造更多敏真諦事件。

教宗表示，任何對外政策要往前邁進時，總會有些人感覺被排擠，這是真的，但他們是「少數人」，事實上今年復活節中國地上、地下教會都一起慶祝，他覺得今年是沒有問題的。主持人詢問這是否代表教宗要去中國了？教宗則表示，「我真的很想。」

（中央社）