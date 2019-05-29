【中美貿易戰】中國遊客去年290萬人赴美　自2003年來首次下跌

中美貿易戰愈演愈烈，加上美國對華為的禁令，中美關係近期可謂陷入谷底，中國民間已出現不少反美聲音。 美國商務部旅遊辦公室公布，去年中國遊客人數15年來首次下跌，終結歷時十多年的快速增長期。

據《美國之音》報道，美國商務部旅行旅遊辦公室從美國海關搜集的相關數據顯示，去年中國遊客人數為290萬人，跌幅為5.7%，是自2003年以來首次下跌。

報道指出，中美貿易戰就是中國遊客人數下跌的原因之一，中美兩國已互相向對方發出旅遊警示。

中美貿易戰導致中國遊客赴美人數減少。（視覺中國）

報道又提到，事實上前往美國旅遊的中國遊客，在過去10多年來人數快速增長。統計數字顯示，在2000年，僅有24.9萬中國遊客到美國，但到2010年人數已增長近三倍至超過80萬人，2015年人數更又再增長三倍。在2016年和2017年，每年都有超過300萬中國遊客到美國旅遊。

此外，報道認為中國經濟前景不確定，亦令不少旅遊市場中的低端遊客，選擇離家更近的地方度假。中國出境遊研究所所長王立基表示，2018年10月、11月及12月，中國遊客中有56%赴香港、澳門或台灣旅遊，較2017年50%有所增加。至於願意到較遠地方旅遊的中國遊客，則愈來愈多會選擇更具異國情調的克羅地亞、摩洛哥、尼泊爾等地。

中國遊客在美國史丹福大學參觀。（視覺中國）

但報道在最後強調，雖然去年中國遊客人數下跌，但業界均認為任何人數的下跌都只是暫時性，因為中國的中產階級人數仍然不斷壯大。美國政府亦預測，2019年中國遊客人數將增長2%至330萬人，2023年更會多達410萬人。

（美國之音）