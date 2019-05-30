【中美女主播激辯】彬彬有禮無火花　外媒：向美觀眾宣傳中國觀點

中美貿易戰升溫之際，央視旗下的中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播Trish Regan，在香港時間周四（30日）上午8時就兩國的貿易矛盾直播辯論。 外界普遍認為，二人的辯論氣氛相較此前隔空交鋒時，顯得過於溫和文雅，並未出現針鋒相對和「火花四射」的畫面，令人頗失望。 不過，有英美媒體就指出，劉欣這次「應戰」得到全球關注，她成功借助美國電視台，向美國觀眾宣傳了中國政府的觀點。

中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播列根（Trish Regan），在香港時間周四（30日）上午8時就兩國的貿易矛盾直播辯論。（網絡圖片）

毫無火藥味：是專訪還是辯論？

節目中，劉欣和Trish交談時語氣溫柔，語速較慢，並頻頻微笑，相互表達謝意。

對此，《紐約時報》、路透社的報道都指出，其短短15分鐘的交流更像是一場問答專訪。二人除了在節目甫開始就劉欣是否代表中國共產黨，展開一輪爭辯之外，並無太多針鋒相對的畫面。

美國財經媒體《Quartz》則用「彬彬有禮」（Polite）、「枯燥無味」（Dull）、「高高在上」(Condescending)來形容這次「越洋辯論」，不僅時間短得令人失望，而且最終一無所獲。

BBC就引用了特朗普的中國貿易政策幕僚之一、對華鷹派的白邦瑞（Michael Pillsbury）點評觀點稱，劉欣冷靜而不離官方立場的論述，與貿易談判中中方代表相似，通常都溫文爾雅，但斷然否認一切不當行為。

有外媒評論二人的「辯論」是「彬彬有禮」（Polite）、「枯燥無味」（Dull）和「高高在上」(Condescending)。（Quartz網站）

宣傳中國政府觀點的絕佳機會

雖然這場「雙姝大戰」不夠過癮，外界卻更關注其背後延伸的意義。《華爾街日報》和BBC的報道都指出，在中美貿易戰升級之際，劉欣借助這次黃金機會，執行了中國官媒的職能，向美國觀眾宣傳中國觀點。

《紐約時報》也有相似的觀點，其報道指出，北京近年來看重的「軟實力」外宣工作，在這次中美女主播辯論中得到有限度的成效。「美國觀眾看到一個說流利英文的中國人，回答問題的態度開放且能言善辯，這與美國人印象中的中國人大相徑庭。」

My thanks to Xin @thepointwithlx for joining me tonight to discuss the #China U.S. #trade relationship! #TrishRegan You can watch ENTIRE segment HERE: https://t.co/tYiStm60le — Trish Regan (@trish_regan) 2019年5月30日

誰是網民心中的「辯論」贏家？

雖然「史上首次」中國央視vs美國新聞主播的「好戲」已經落幕，但關於二人於節目中的表現，在Twitter上熱度依然不減。

節目結束後，Trish在Twitter中感謝劉欣的參與中美貿易戰的討論，有網民就留言支持Trish，認為她是這場「辯論」的大贏家；不過也有人認為，「Trish沒有勇氣和足夠知識去展開辯論，所以最終才會變成一場問答專訪。」

而對於劉欣在節目中強調自己並非中共黨員，不會代表中共發言，仍有不少外國網民留言堅稱，「劉欣絕對是中共黨員。」「即使不是黨員，全部中國人都要聽令於中共。」

Thank you @trish_regan for hosting me. Really appreciated the opportunity to have a dialogue instead of a debate. I guess this was what you had in mind too, because at this moment, we need to cool down instead of heating up. Looking forward to having another conversation... — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年5月30日

此外，劉欣也在Twitter上發文稱，感謝有機會進行一次「對話」而不是「辯論」，她期待與Trish進行新一次對話。劉欣的Twitter也吸引了不少人關注，有人認為她表現很好，希望她保持邏輯清晰和優雅得體的風格。也有網民留言說，期待二人有一場「唇槍舌劍、快意恩仇的真正辯論」。

（綜合報道）