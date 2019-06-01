【杞人憂天？】怕非洲客人誤會　湖南長沙突撤「掃黑除惡」標語

內地去年1月開始在全國範圍內開展了「掃黑除惡」專項鬥爭，大力打擊黑惡勢力，一年多來成效顯著。惟在基層執行層面和高層的部署都不時出現諸多問題。 《自由亞洲電台》近日報道，湖南省長沙市6月底舉行首屆中非經貿博覽會，官方為迎接此項國際盛事，近期在全市範圍內清理「掃黑除惡」標語，知情人士指，此項行動是避免非洲客人看見打「黑」標語產生誤解。

網傳長沙掃黑辦發布通知，要求撤下「掃黑除惡」標語，配合中非經貿博覽會。（網上圖片）

報道稱，長沙市掃黑除惡專項鬥爭協調小組辦公室一份通知顯示，要求市內所有區縣掃黑辦，將懸掛於主幹道和主要橋樑上關於掃黑除惡的宣傳標語撤下，同時對污損的標語進行清理。

另據一份流傳的微信聊天紀錄顯示，官方認為，下個月底將要在長沙召開中國-非洲經貿博覽會，高層擔心這些標語會引起來自非洲的客人，在文字上有誤解。

微信聊天紀錄顯示，有人接到政府通知，將「掃黑除惡」標語換走。（網上圖片）

長沙市南元宮社區一名城管官員周五（5月31日）表示，該指令是長沙市委統一下發，必須在當日下午3點前，完全掃除轄區內所有掃黑除惡的標語。在被問及這種「一時掛，一時拆」的做法是否合理時，該城管官員稱，他們只是最基層的人員，只能聽上面的指令。

中非經貿論壇博覽會組委會秘書處也證實，此次拆除「掃黑除惡」標語，確實怕來自非洲的客人看見了誤讀。秘書處稱，因為此次活動是國家級的活動，湖南省長作為博覽會的直接負責人，是他要求撤除的。

湖南長沙街頭隨處可見「掃黑除惡」相關標語。（網上圖片）

對於湖南省這次的部署，媒體人馬先生認為，看見漢字「打黑」，就聯想到打非洲人，決策領導的想像力太過豐富，所以引發了廣泛的討論。他同時指出，官方不惜一切代價，甚至用近乎於荒誕的做法，試圖去擴大在非洲的影響，這也能看出高層急迫的心情。但是否會有效果，則另當別論。

馬先生還認為，這和前兩天的無錫幼稚園被掃黑的鬧劇一樣，官員的拍腦袋決策，各級機構一成不變執行違背常識的行政指令，是導致亂政頻出的原因。

據此前報道，江蘇無錫一間幼稚園，為配合政府的掃黑除惡行動，將校內35名幼童列為「掃黑除惡專項鬥爭摸排對象」，被網民批評搞形式主義。

（自由亞洲電台）