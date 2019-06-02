【中美貿易戰】BBC：雙方仍有可能達成協議　G20峰會是焦點所在

中美貿易戰愈演愈烈。《英國廣播公司》（BBC）刊文分析認為，雖然中國近日的舉動和發言強硬，但並沒有將雙方達成協議的可能性完全排除。而6月底在日本舉行的G20峰會，中美能否達成協議將會是焦點所在。

習近平和特朗普可能會在日本G20峰會上會晤。BBC認為，中美能不能簽訂協議，是焦點所在。（資料圖片）

BBC報道稱，中美貿易戰持續，中國再次「加碼」喊話美國，但並沒有將雙方達成協議的可能性完全排除。而在貿易戰中，中美兩國股市都受到嚴重影響。美國選民除了在股市利益受損之外，進口商將會將關稅增加的成本轉嫁到消費者，亦即提高商品價格。而在中國，許多工廠在高關稅壓力下可能會面臨關閉，工人失業的風險，也是習近平要處理的問題。

不過，文章引述專攻國際政治經濟的加拿大約克大學副教授沈榮欽說，美國開啟貿易戰，目的不在關稅，而是針對中國在科技發展上美國認為不公平以及盜竊所採取的舉措，「關稅的目的在促使全球價值鏈遷離中國，與利用智識產權防止技術流向中國。」

越南等地或成貿易戰贏家

文章引述紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve）經濟學家將發表的報告指出，中美關稅戰的贏家可能是中國周遭的鄰居，譬如越南等。中國商品關稅上調25%後，消費者恐放棄中國並轉向購買售價較高、但還是比中國貨便宜的外國產品，譬如來自越南，韓國的商品。

該報告數據顯示，自2018年9月起，越南銷美的成長幅度則從15%增加到34％，美國自韓國進口量也快速成長至18% 。該報告指出，美中貿易衝突越烈，最大受益者就是中國在太平洋周遭的鄰居。

報道分析指出，除了彼此相互喊話之外，6月底日本舉行的G20峰會中，中美能不能簽訂協議，才是焦點所在。