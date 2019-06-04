【六四三十】BBC：30年過去，中國還在展現強大的「忘卻」能力　

今日（4日）是六四事件30周年。英國廣播公司（BBC）一篇報道寫道，儘管已經過去30年，中國仍然在採取大規模行動，展現出強大的「忘卻」能力，試圖令老一代人淡忘、新一代人不知道六四事件。

今日是六四事件30周年。（AP）

報道以〈六四30周年：中國還在展現強大的「忘卻」能力〉為題，開首先說，中國官方對六四沒有任何紀念的活動，而且每一年都會採取大規模的「忘卻」行動，將審查機器進入「高負荷運轉」，透過自動運算法加上數以萬計的人力審查員形成一個巨大的拖網，在互聯網上清理任何有關六四事件哪怕最隱晦的信息。

撰寫報道的BBC記者 John Sudworth寫道，自己親自見證當局為確保民眾絶不參與這件事的公共討論或者紀念活動，行動能夠徹底到何種程度。John Sudworth表示，今年清明節，天安門難屬張先玲到墓園拜祭時，他們發現到處都是安保人員，又有身穿制服的警員查問，並紀錄他們的信息。而張先玲則在警察的包圍下進入和離開墓園，以確保她全程遠離記者。

「老一代不被允許回憶，新一代人不被允許知道」

報道稱，六四事件中諷刺的一點是，儘管當時有種希望，令很多人真的相信「改變要到來了」，但是它可能反而將中國政治改變的契機往後拖延一代人，甚至更久。中共強硬派卻看到，即使是有限度地要求法治和進一步民主的選擇，都會終結他們對權力的絶對壟斷。

報道又指，在中國，老一代不被允許回憶，新一代人甚至不被允許知道六四事件。當時所做的決定在今天仍然被緊緊遵從。中共政黨要不惜一切代價保住權力，絶不再讓民眾運動試圖使之鬆動。「三十年過去，令民眾『忘卻』的努力仍然和任何時候一樣強。」