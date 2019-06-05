【六四三十】王丹在美發表「紀念宣言」：會繼續三十年前的努力

據美媒美國之音報道，幾名曾參與八九民運的人士4日（周二）在華盛頓的國家新聞俱樂部（National Press Club）舉行紀念六四的記者會。 八九民運學生領袖、「對話中國」智庫創辦人王丹當天發表「紀念六四宣言」。王丹呼籲國人重新恢復八九精神，又說他們沒有忘記，不會放棄，會在團結的基礎上繼續三十年前的努力。

紀念六四的記者會在華盛頓的國家新聞俱樂部（National Press Club）舉行，從左至右分別是呂京華、蘇曉康、沈彤、王丹和胡平。（美國之音）

出席記者會的人士包括王丹、沈彤、項小吉、呂京花和蘇曉康等參與八九民運的人士，以及海外民運刊物《北京之春》榮譽主編胡平。王丹宣讀了紀念六四宣言。他說：「30年前，在中國爆發了一場規模空前的民主運動。這場運動有力地證明了，在中國，民主決不是少數異議人士的追求，而是千千萬萬民眾的共同願望。在當時，大家都深信，自由民主是普世價值，不但適用於西方，也同樣適用於中國。但是，以鄧小平為首的中共強硬派殘暴鎮壓民運，激起了國際社會的一致譴責。」

王丹又說，30年過去了，中共政權不僅沒有倒台，也沒有在深化經濟改革的同時啟動政治改革，這樣一個立足於傷天害理、不公不義的政權，它的存在就是對人類良知和正義的嘲諷。

王丹呼籲國人重新恢復八九精神，積極對抗共產專制政權。他又指會堅持反對一黨專治，建立憲政民主的理想。他們沒有忘記，不會放棄，會在團結的基礎上繼續三十年前的努力。

（綜合報道）