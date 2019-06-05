習近平今訪俄　中俄將簽署約30份文件及兩份聯合聲明

國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，周三（5日）至周五（7日）對俄羅斯進行國事訪問，除了會出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇，亦會為早前已落戶莫斯科動物園的大熊貓「如意」和「丁丁」舉行熊貓館開館儀式。 據俄媒俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）4日（周二）表示，習近平訪俄期間，中俄將簽署大約30份文件，以及關於推動中俄關係及加強戰略穩定的聲明。

烏沙科夫表示，「兩國領導人將簽署關於推動中俄全面戰略協作夥伴關係邁入新時代以及加強現代戰略穩定的聯合聲明。訪問期間將簽署一攬子數量可觀的政府間文件和商業文件，約30份。」

中國外交部5月30日就習近平出訪俄羅斯舉行中外媒體吹風會，表示訪問期間兩國元首將簽署並發表兩個重要的聯合聲明，一是關於中俄關係的聯合聲明，對兩國關係整體發展和各領域合作作出規劃部署，核心是推動兩國關係提質升級，共同開啟中俄關係高水平大發展的新時代。

二是針對當前國際安全特別是全球戰略穩定領域的新形勢，就涉及國際戰略穩定問題發表聯合聲明，體現中俄堅持多邊主義，合力應對戰略安全領域面臨的挑戰，加強在地區安全熱點問題上戰略協作的共同立場和決心。

（綜合報道）