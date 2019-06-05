英媒指約旦不滿中國製無人機性能將其轉售　內媒：約旦只是沒錢

約旦皇家空軍前日（3日）發布出售軍備的消息，其中包括6架從中國購入的彩虹4系列無人機。 英國《詹氏防衞周刊》指約旦出售無人機是因為不滿其性能，內地傳媒就反駁指約旦軍方賣軍備只是因為缺錢。

中國製的彩虹4系列無人機受不少中東國家青睞。（VCG）

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約旦皇家空軍官方網站6月3日發表的聲明稱，約旦武裝力量/皇家空軍司令部將出售一批飛機，包括塞斯納295/235運輸機共4架、C-130運輸機1架、霍克63教練機12架、彩虹4無人機6架、麥道530直升機6架，招標截止日期2019年7月1日。

英國《詹氏防衞周刊》報道指彩虹4無人機是2016年從中國買入，約旦軍方是因對無人機的性能不滿，計劃將6架無人機轉售至敍利亞。

但內地傳媒《觀察者網》指，相關行業的消息人士透露，這次出售與飛機性能並無關係，主要因素可能是約旦經濟困難，無法繼續使用這批飛機，因此將把這批飛機轉讓給鄰國。報道指出約旦目前經濟形勢較緊張，而前幾年與美國簽署的購買F-16等飛機和武器裝備的訂單亦都需要資金「找數」，同時隨着敍利亞和伊拉克境內打擊IS作戰的行動接近尾聲，為此可能需要調整其空軍規模，因而將手頭這批飛機出售。消息人士又表示，彩虹4B無人機可能出售予敍利亞或伊拉克。

（詹氏防衞周刊／觀察者網）