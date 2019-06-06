【中美角力】CNN：沙特阿拉伯獲中國協助　透過軍購提升導彈技術

美國有線電視新聞網（CNN）報道指，美國政府取得情報，顯示沙特阿拉伯在中國的協助下，透過軍購大幅提升其彈道飛彈計畫。

可載核彈頭的東風-26型彈道導彈。（資料圖片）

CNN報道引述3名直接知情的消息人士指，特朗普政府起初沒有向國會重要成員透露這些消息，民主黨人要透過政府外部管道才發現此事，因此相當不滿。民主黨議員認為，政府是故意不在簡報中提及此事。

報道稱，機密情報資料顯示，沙特正透過與中國進行的軍購，擴大及提升其導彈基建和技術。有國會議員擔心，沙特的舉動會在中東地區引發軍備競賽，令本來已緊張的地區關係加劇。但亦有人憂心，此舉是特朗普政府的策略，默許沙特的做法，藉以抗衡伊朗的威脅。

向中國等他國尋求協助 追趕伊朗導彈力量​

CNN引述消息人士稱，美國情報部門進行評估後，對沙特的最終目標未能作出結論。但其中一個可能性是，沙特希望終有一天能在導彈上裝上核彈頭，而現在提升導彈系統就是其中一步。沙特皇儲小薩勒曼去年接受美國傳媒訪問時已清楚表明，如果伊朗擁有核武，沙特也會跟隨。

據了解，沙特是美國軍備的最大買家，但根據1987年締結的《導彈及其技術控制制度》（MTCR），美國要對輸出導彈技術實施嚴密監控，不可出售彈道飛彈給沙特。不過，沙特不時表明立場，強調要追趕上伊朗的導彈力量，並尋求其他國家包括中國的協助，而中國並非該協議的締約國。