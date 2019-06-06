【新疆再教育營】逃離中國揭發內幕　哈薩克族女子赴瑞典求庇護

新疆再教育營一直被西方輿論批評，指中國非法關押境內大批穆斯林。對此，中國官方表示這是「職業技能教育培訓中心」，用以遏制伊斯蘭極端主義帶來的威脅。 近日據《法新社》報道，曾從中國逃亡到哈薩克（kazakhstan），並公開揭發新疆再教育營內幕的中國籍哈薩克族女子薩吾提拜（Sayragul Sauytbay），周一（3日）前往瑞典尋求庇護。

報道稱，薩吾提拜的律師表示，瑞典當局已核發外國人護照給薩吾提拜，讓她能夠前往瑞典。律師還指出，薩吾提拜希望取得瑞典公民身分，但就強調其尚未獲得瑞典給予庇護。

薩吾提拜去年在哈薩克法庭作證時表示，自己遭中國當局強迫在一所再教育營工作，有2500名哈薩克族被軟禁在內。她的證詞當時引發全球關注。

不過薩吾提拜因持假文件從中國入境哈薩克，遭到哈薩克當局逮捕。當時她的丈夫和孩子已居住在哈薩克，並已取得公民身分。

薩吾提拜去年在哈薩克法庭作證時表示，自己遭中國當局強迫在一所再教育營工作，有2500名哈薩克族被軟禁在內。（AFP）

上周三（5月29日），哈薩克阿拉木圖市法院開庭審理薩吾提拜提出的政治避難申請，遭到法官拒絕。據法庭稱，中國新疆不存在「集中營」，因此不能肯定她在新疆受到政治或人身迫害，拒絕給她政治難民身份。

薩吾提拜則認為，哈國法庭不願接納她為難民，原因是不想因此得罪中國。當時其律師認為，薩吾提拜隨時面臨被遣返中國的危險。其後，瑞典政府向她提供政治庇護。

外界認為，自從香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海此前被內地執法人員帶走後，未經審判就被關押在內地，中瑞兩國關係陷入低潮。薩吾提拜選擇向瑞典尋求庇護，可能令斯德哥爾摩和北京的關係更加緊張。

（法新社、自由亞洲電台）