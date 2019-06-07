【貿易戰】俄媒：中國汲取教訓且有自身優勢　不會重蹈日本覆轍

中美貿易戰令不少人聯想到上世紀80年代的日美貿易戰。 俄羅斯《專家》周刊網站6月4日發表題為《中國不會讓自己被美國吞噬》的文章，指出中美貿易戰是美國要削弱中國經濟，與其當年成功對付日本的做法一樣。文章認為，中國擁有一系列的自身優勢，不會重蹈日本的覆轍。

文章指，日本在上世紀80年代正處於經濟實力的頂端，汽車及其零部件、辦公設備、電器等熱銷全球。日本對美國出口大幅超過美國出口日本的貨品總額，甚至全世界都開始將日本視為在技術領域上超越美國的全球翹楚。

日本經濟在上世紀90年代經歷「失去的十年」後始逐漸回復生氣。（視覺中國）

為削減貿易逆差，美國於1985年迫使日本簽署《廣場協議》，日本央行被癱瘓。在此之後數年，決定日元匯率的不再是日本，而是美國。最後在1990年代，東京股市逐步崩潰，全日本都深陷通縮之中。上世紀90年代因此成為日本「失去的十年」（The lost decade）。

文章認為，雖然中美貿易戰與當年日美的情況相似，但中國早已汲取鄰國的教訓，且擁有一系列自身的優勢，不致重蹈日本的覆轍。

首先，人民幣與當年的日元不同，不但未如前者般深度融入全球金融體系當中，中國更不會輕易被國際金融義務所束縛，強加給日本的《廣場協議》不會重演。另一方面，中國對美國依賴度不及當年的日本，能夠在平等基礎上與美國談判，邁出獨立步伐。

文章直指，中國擁有一系列的自身優勢，不會重蹈日本的覆轍。（視覺中國）

其次是中國擁有龐大的國內市場，有近14億的消費者。儘管美國的施壓來勢洶洶，中國市場對壓力的應對可圈可點，但中國政府已正在大舉培育國內需求及消費。

最後就是中國現今的經濟規模比當年處於巔峰時期的日本要更雄厚得多，例如出口規模已是天壤之別。更何況，中國本就將重點放在高科技產品上，而對美國出口中佔據最大份額的就是昂貴的高科技產品，包括有播放設備、電腦、辦公設備、集成電路、手機等。

（《專家》周刊網站）