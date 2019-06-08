【中美貿易戰】新加坡總理李顯龍：中國領導人較去年更有信心

據新加坡《聯合早報》消息，新加坡總理李顯龍7日與通商中國董事、淡馬錫國際可持續發展及企業管治部總裁胡以晨對談時說，新中兩國能夠在事實和坦率的基礎上準確地評估對方，知道雙方的基本利益是否一致，能否解決問題。 李顯龍還談及中美貿易戰，他說中國經濟有放緩跡象，不過現在中國領導人較去年更有信心。

李顯龍7日談及中國已故最高領導人鄧小平1978年和建國總理李光耀的對話。（資料圖片）

李顯龍說，新中兩國能夠在這個基礎上準確地評估對方，知道雙方的基本利益是否一致，能否解決問題。

李顯龍舉中國已故最高領導人鄧小平1978年和建國總理李光耀的對話，來說明這一點。當時，鄧小平訪問東南亞各國，希望能夠爭取包括新加坡在內的這些國家支持中國對抗蘇聯。

李顯龍說：「李光耀向鄧小平解釋說：我們了解你的立場，但周邊國家覺得中國才是威脅而蘇聯不是，因為當時在各國發生的武裝叛亂是由中國支持的。」

鄧小平雖然沒有預料李光耀會這麼說，但他聽取了這個意見，回國之後不久就不再支持馬來亞共產黨的長沙電台。

李顯龍說：「這裡沒有假話。你需要我幫忙，我也了解你為什麼要我幫你，但我會告訴你為什麼幫不上忙。」

至於有人認為中國在面對外部壓力，才會對外開放和轉型，李顯龍認為這不儘然。

他說：「1978年中國改革開放的第一推動力並不來自外部，而是國內因素。當時的中國落後，也缺乏方向，鄧小平因此決定做出改變。」

不過，李顯龍也說，中國2001年加入世界貿易組織時，確實出現一些外部壓力，但當時的中國總理朱鎔基覺得這些壓力能夠促使中國做出有利的改變。

談到中國的經濟前景時，李顯龍指出當地經濟已經出現放緩的跡象，但中國領導人比去年更有信心。

「我覺得他們在準備應對惡化的局面，國家正在增加支出，希望能夠推動經濟繼續向前進。」

李顯龍指出，美國人也在中美貿易糾紛的背景下，補貼遭受損失的農民：「但錢一定是從某個口袋裡掏出來的，貿易戰只會讓雙方變得越來越窮。」