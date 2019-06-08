【六四三十】料與報道紀念六四有關　英媒《衛報》證再被中國封鎖

英國三大報之一的《衛報》（The Guardian）在當地時間周五（7日）晚上指，已再次被中國的「防火長城」封鎖，數據顯示「同期生」還有美國網媒《赫芬頓郵報》（Huffington Post）及美國全國廣播公司（NBC）等。

據《衛報》報道，今次封鎖相信是臨時性質，事發時間顯然是6月4日後，故可相信是與《衛報》在其網站及出版物上大篇幅報道關於六四事件30周年紀念有關。

《衛報》在其網站上大篇幅報道六四30周年紀念。（網頁截圖）

最新一期的《衛報周刊》（The Guardian Weekly）以六四事件作封面。（網上圖片）

報道又引述英國駐中國大使館新聞發言人表示，稍早前大使館以外交大臣侯俊偉的名義，在微博上發表紀念六四事件的聲明，但隨即就被刪除，如今甚至連發布功能都一度被暫停，「我們還嘗試在我們的微博上發布此聲明，但每次都被立即刪除，我們帳戶上的發布功能現已暫停。」發言人強調，即使面對挑戰，但仍會堅持自身的價值觀及和平抗議權利。

英國駐中國大使館的官方微博，所有6月4日的貼文已經消失。（微博）

翻查資料顯示，《衛報》在中國可算是一直「浮浮沉沉」，其網站在2014年1月7日被封鎖，數日後獲解封，同月底再次被封鎖，同年6月再獲解封。值得一提是，《衛報》第二次被封鎖時，當時其在網站上報道有關中共官員財產狀況的報告。

（衛報）