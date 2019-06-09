聯合早報：中國打「稀土牌」恐會加劇對抗惡化　效果適得其反

中美貿易戰自5月重新「開戰」以來，至今仍未有緩和跡象。中國官方近日又對被視為「王牌」之一的稀土動作連連，令外界猜測中國可能以「稀土牌」反制美國。 不過，新加坡《聯台早報》引述專家認為，稀土是中美貿易戰無法忽視焦點，但中國不易切斷所有稀土出口，打「稀土牌」亦可能會令中美對抗惡化，效果適得其反。

《聯台早報》引述專家分析指，「稀土牌」將加劇美國對華鷹派聲勢，效果適得其反，加深兩國的隔閡線。不符合中國的利益。（視覺中國）

《聯合早報》以〈稀土會是中國王牌？〉為題，引述一些專家學者表示，對中國能否做到完全切斷對美稀土供應有所保留，並認為中國甚至可能為此付出產業外移代價。

美國聖母大學政治學副教授格爾茨（Eugene Gholz）指出，中國並未在在稀土行業完全壟斷，尤其是下游的稀土產業鏈，因此中國的稀土斷供「會造成成本和麻煩，但不是大問題」。而且，面對中國禁運，美國會從日本等其他國家進口含有稀土的產品，而日本會從中國進口原材料，這將導致永磁材料、引擎等下游產品生產線從中國轉移到日本等其他國家。

長期關注稀土的獨立研究員劉虹橋指出，全球產業鏈錯綜複雜，大量產品在中國生產、組裝，為限制稀土出口而去損害國民經濟的做法並不現實，這將影響經濟產值、稅收、就業、社會安定，是「顧此失彼」的舉措。

此外，稀土行業長期存在非法開採和走私的黑市，讓中國在控制稀土出口上面對挑戰。中國官方也意識到這點，國家發改委才會在稀土行業專家座談會上，討論打擊無證生產、非法走私，斬斷「黑色」產業鏈，以及加強出口管控等。

專家：「稀土牌」將加劇美國對華鷹派聲勢

報道指出，在官方層面，中國就「稀土牌」釋放出的信號也是虛虛實實，雖警告「勿謂言之不預」，但未見實際行動。有學者認為，中國是希望藉稀土威脅重啟談判，在貿易磋商中爭取更大空間。南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江就指出，中國的主要目的是「規勸美國重回談判桌、降低貿易談判的價碼。」

此外，中國是否會祭出「稀土牌」，也取決於中國對中美全面關係的研判，以及是否要同美國全面攤牌。李明江分析，中國認為面對美國在貿易問題上的極限施壓，拿出具有一定威懾力的稀土予以反制合乎情理，但大範圍地對美實施稀土禁運，將把中美全面關係推向進一步對抗。會讓美國對華鹰派就中國的強勢，以及中國對美國國家安全威脅的研判和警示成為現實，讓鷹派得以強化未來在對華政策上的作用和聲音。

清華—卡內基全球政策中心莫里斯·格林伯格榮譽主任韓磊（Paul Haenle）也警惕，「稀土牌」會讓中國在貿易戰中從「受害者」轉變成「進攻者」，效果適得其反，加深兩國的隔閡線。不符合中國的利益。

（聯台早報）