【糧食殺手】美媒：草地貪夜蛾肆虐　內地將用其天敵臭蟲對付

「糧食殺手」草地貪夜蛾目前正肆虐內地18個省市區，據美媒彭博社周二（11日）報道，中國科學家正打算利用草地貪夜蛾的天敵─名為蠋蝽（Arma chinensis）的臭蟲，來對抗草地貪夜蛾。

草地貪夜蛾目前正肆虐內地18個省市區，圖為草地貪夜蛾成蟲（左為雌蛾，右為雄蛾）。（網絡圖片）

據報道，中國農業科學院植物防護研究所指出，名為蠋蝽的臭蟲廣泛分布在中國，在榆樹、白楊樹、棉花或大豆田皆可見，作為草地貪夜蛾的天敵，相信牠能達到有效的生物防治效果，能控制那些肆虐農作物的草地貪夜蛾。

蠋蝽（Arma chinensis）。（國家標本資源共享平台動物標本子平台）

報道指出，科學家於雲南西北部的田間進行實驗，發現臭蟲蠋蝽的殺傷力巨大，1隻成蟲1天最多能消滅41隻草地貪夜蛾幼蟲。據了解，中國農業科學院植物保護研究所已建立了1個「工廠」，每年能繁殖1000萬隻臭蟲，不僅能減少對農藥的依賴，也能持續控管害蟲問題。

報道又指出，草地貪夜蛾從美洲傳至非洲，再穿過南亞部分地帶，於今年初抵達內地，目前已影響18個省市區，預計本月將擴及至東北的粟米地帶。美國農業部也表示，明年有很高的機率，草地貪夜蛾將擴散至整個內地糧食產區。

（彭博社）