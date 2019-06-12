【中美貿易戰】美媒：北京享有心理戰優勢　特朗普難獲重大成功　

中美貿易戰持續。有美媒評論稱，美國對華採取單邊關稅手段，不會取得想要的目標；而這樣做可能產生長期負面效應，更令中國相信自己在未來的雙邊意志較量中會勝出。

文章分析，特朗普政府目前選擇的方法，幾乎沒有可能取得重大成功。（資料圖片）

美國《國家利益》（The National Interest）雜誌刊登評論文章，稱美國總統特朗普聚焦中國的龐大貿易順差，藉以證明美國經濟被「強暴」，又說貿易戰「是好事，能輕鬆獲勝」，卻有不少專家否定這些看法。比如國際貨幣基金組織認為，消費者「無疑會淪為貿易戰的輸家」；彼得森國際經濟研究所估計，若特朗普政府對中國進口商品全面加徵關稅，美國家庭損失將飆升到2200美元。

文章指，中國也會受到傷害，但要像特朗普所言「讓中國實質性改變貿易和投資政策」，實際上是很難，中國政府已動員國民堅決抵抗，並闡明國家對美長期鬥爭的必要性，「看看中國國家電視台，連續播放講述中國在朝鮮戰爭中打敗美國侵略者的愛國主義電影。」

中方或接受美方最低要求 結束貿易對峙

文章強調，中國媒體的愛國主義行為凸顯北京享有心理戰優勢。美國大豆協會、服裝與鞋類協會等行業組織紛紛警告，貿易戰會搞亂市場，損害消費者、工人、農民和企業的利益，嚴重危及美國經濟。「關稅戰歸根結底是哪一方更能承受痛苦。中國的困難基本上不顯露出來，而美國如此公開大量的討論，削弱了國民士氣。」

文章分析，中國可能利用特朗普2020年競選連任的目標，使他接受對北京而言相對沒有痛苦的解決方案。中方可能承諾多買美國產品並考慮結構性問題，達到美方最低要求，從而結束這場對峙。但特朗普政府目前選擇的方法，幾乎沒有可能取得重大成功。更糟的是，北京經歷這次危機後，很可能堅信中國市場不可抗拒的吸引力以及美國忍受不了哪怕是短期的痛苦，提升今後北京在一系列問題上挑戰華盛頓的膽識。