【中美貿易戰】越南對自中國進口商品徵收關稅　堵截轉口美國

據《美國之音》周三（12日）報道，越南已向從中國進口的某些商品徵收反傾銷關稅，原因是這些商品涉嫌透過越南轉口美國，以規避美方在中美貿易戰中加徵的關稅。

早前有日本智庫學者稱，越南是中美貿易戰的最大受益者。（視覺中國）

報道指，越南的工業和貿易部經過5個月的審查後決定，自6月5日起對幾種原產於中國的鋁產品徵收2.46%至35.58%的臨時反傾銷稅。越南去年成為中美貿易爭端的最大受益者之一，因為疲於應對關稅的中國出口商正把越南作為一個可替代的低關稅地方，生產產品出口到美國。

報道提到，一些製造商卻只是將中國製造的產品重新貼上「越南製造」的標籤，以便轉運到美國。報道援引總部位於河內的金融分析公司SSI Research周一（10日）的一份報告表示，越南的反傾銷關稅是對「美國商務部對越南出口鋁型材徵收的犯規避稅」的有效回應。

報告說，這些關稅「對越南來說是一個非常大膽的舉措」，因為越南已成為區域內因中美貿易戰而受益最大的國家。

報道引述經濟學家指，進口自中國的商品激增，損害了越南的鋁業，並使越南面臨遭受美國更多審查的風險。越南實施為期120天的反傾銷關稅，將有助於保護越南迄今與特朗普政府的穩定關係，並有助阻止從中國運往美國的貨物轉運。

（美國之音）