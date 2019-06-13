英媒：麻省理工合作夥伴「科大訊飛」涉助新疆警方監控民眾

在新疆，穆斯林少數民族維吾爾人、哈薩克人正受到嚴密監視，更有不少人被送至「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」），新疆的人權問題受到國際廣泛關注。 據路透社周四（13日）報道，美國麻省理工學院和另外至少1所大學與中國人工智能公司科大訊飛擁有研究夥伴關係，並接受其資助，而報道指科大訊飛的業務與新疆警方有關。

在新疆，穆斯林少數民族維吾爾人正受到嚴密監視，新疆的人權問題受到國際廣泛關注。（資料圖片）

報道指，根據2016年政府公布的一份採購公告，將科大訊飛的子公司指派為新疆喀什市警方25個「聲紋」收集系統的唯一供應商。而根據另一家科大訊飛的子公司2017年5月在微信上發布的文章，可見其與新疆監獄管理局簽署了「戰略合作架構協議」。

人權人士表示，中國當局能利用聲紋科技來識別人類的聲線特徵，以協助進行追蹤和定位。不過路透社沒有發現證據顯示，報道中的任何大學直接涉及為科大訊飛研發技術，也沒有證據表明相關研究是打算在新疆使用。

麻省理工學院：繼續與科大訊飛合作

麻省理工學院在去年宣布一項與科大訊飛的5年期協議。根據協議，科大訊飛將協助該大學著名的電腦科學與人工智能實驗室（CSAIL）的3項研究項目。實驗室回應稱，相關研究項目的成果將會公開，而且研究項目不會有即時影響，因此會繼續與科大訊飛的合作。

科大訊飛則拒絕評論其與中國安全機構在新疆和其他地區的業務。其代表透過聲明說，「一些合作與內容涉及安全問題」。科大訊飛補充說，在麻省理工學院的相關研究是基於使用人工智能打造美好世界的共識，而且他們是一家「具有社會責任的公司」。

（路透社）