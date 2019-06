中國國家主席習近平對塔克吉進行國事訪問,順道出席在首都杜尚別舉行的亞洲相互協作與信任措施會議(Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia)第五次峰會。

據俄羅斯傳媒報道,有份出席峰會的俄羅斯總統普京,當地時間周六(15日)在峰會前親自向習近平祝賀其66歲生日,並送上俄羅斯雪糕作為禮物。