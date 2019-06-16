【中美角力】無視美國警告　芬蘭軍隊向大疆買入150架商用無人機

就在美國把矛頭對準中國無人機、聲稱其存在「數據風險問題」之際，據芬蘭媒體報道，芬蘭國防軍把首張商用無人機訂單交給了中國無人機製造商大疆。 芬蘭國防部官員表示，第一批交付的無人機數量為30架，總數則為150架，訂單金額27萬歐元（折合約240萬港元），交付期為2019年至2020年間。

芬蘭《赫爾辛基新聞報》6月13日（上周四）報道，此次芬蘭國防軍選中的機型是大疆生產的Mavic（御）Pro Platinum無人機，重700多克，飛行時間約30分鐘。報道指這是芬蘭國防軍第一次採購商用無人機，此前芬蘭國防軍採購的是以色列Orbiter無人機和瑞士Ranger無人機。

報道也援引芬蘭國防部官員Jani Kortesluoma的話說，這些無人機並沒有所謂的「安全風險」。

此次芬蘭購入的大疆生產的Mavic（御）Pro Platinum無人機。（大疆網站）

大疆是全球最大的商業無人機製造企業，其市場佔有量達70-80%。各種版本的「御」系列無人機已經銷售了三年。5月20日，美國有線電視新聞網（CNN）援引美國國土安全部文件稱，中國製造的無人機存在數據風險問題，對國家安全構成風險。這些無人機可能會將敏感信息傳遞給製造公司，而這些數據可能會提供給中國政府機構。

美國國土安全部的這一警告並沒有具體點名哪家中國公司，對此大疆回應稱，「我們技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。當用戶使用大疆創新的無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的數據都完全由用戶掌握」。

美軍亦有使用大疆無人機，圖為2017年在中東執行任務的美軍在操作大疆無人機。（網絡圖片）

美國澳洲軍隊亦配備大疆無人機

事實上，美國軍方也配備了大疆無人機。英國廣播公司（BBC）曾報道，大疆無人機是美國陸軍使用數量最多的民用級別無人機，這些無人機被用於美國陸軍工程兵團的行動或演習中，包括洪水救援或者應聯邦緊急情況管理局要求實施的行動。

2017年8月，澳洲曾一度禁止使用大疆無人機。不過一個月後，澳洲國防部就宣布恢復使用大疆。時任國防部長佩恩（Marise Payne）表示，澳洲軍隊將恢復使用大疆無人機，但是只能用於非機密任務，大疆無人機將不會再用於機密任務。

（觀察者網）