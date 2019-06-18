路透社：中國近期大舉圍捕朝鮮脫北者　入境韓國者大幅減少

中國對朝鮮脫北者的態度和做法一向受到關注。據路透社周一（17日）報道，中國正在打擊脫北者的地下關係網，自4月中旬以來，就至少有30名脫北者在中國各地被圍捕，他們當中有人是遭入屋抓捕。

中朝邊境是脫北者必經之地。（網上圖片）

報道指，一名離開家人由朝鮮逃到韓國10年之久的女子，5月首度與逃離到中國的22歲兒子通話。幾天過後，當她再度與兒子通話時，卻聽見兒子與其他4名脫北者遭到中國當局的入屋搜查。

這名女子稱，線路隨後被切斷，她亦獲悉兒子被關押在朝鮮邊境附近的中國監獄，但並無有關其下落的官方消息。

報道稱，打擊行動非常嚴厲，但尚不清楚是否會有更大規模的打擊。根據脫北者家庭成員和活動團體的說法，自4月中旬以來，至少有30名脫北者在中國各地被圍捕。活動人士表示，此次襲擊破壞了被稱為朝鮮「地下鐵路」的脫北者關係網，以及相關的慈善機構和中間人。

最令活動人士擔憂的是，這次逮捕主要發生在遠離朝鮮邊境的地方，又被稱為「紅區」，當局抓捕了大多數身處該地區的逃亡者，且罕見地闖入至少2個「安全屋」。

脫北者與人權組織成員。（資料照片）

抵韓脫北者7年減逾5成

報道稱，中國加大追捕脫北者或由多種因素造成，包括朝鮮經濟狀況惡化，以及中國擔憂大量難民湧入。韓國方面則說，在金正恩2011年上台後，安全抵達當地的人數已大幅下降。2011年，有2706名脫北者入境韓國，但2018年僅有1137人，7年間減少58%。觀察人士稱，抵韓人數下降的部分原因是朝鮮和中國都增加了安保和打擊。

韓國負責安置脫北者的官方組織指，過去一年來，中朝邊境增設了更多攝影機和哨所。金正恩對叛逃採取加強控制的政策，促使中國的打擊更為嚴厲。有難民人權組織成員擔憂，中國當局滲透一些走私網絡，或得到朝鮮情報人員的協助。

（路透社）