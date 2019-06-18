【中美貿易戰】日媒：今年頭三月中國對美國房地產投資銳減7成

據日媒《日本經濟新聞》周二（18日）報道，在世界的房地產市場，中國資金的購買勢頭正在減弱。除了資金管制之外，在美國，中美貿易戰也產生負面影響。中國資金在2019年1至3月對美國的投資額比上年同期減少7成，在歐洲和澳洲等地的投資也明顯減速。

日媒報道稱，受中美貿易戰等因素影響，中國對美國房地產投資銳減。（資料圖片）

美國調查公司Real Capital Analytics（RCA）調查一定金額以上的房地產交易的數據顯示，2018年中國投資者和企業購買世界主要地區房地產的金額約為230億美元，比前一年減少46%。中國投資者和企業購買世界主要地區房地產從2012年以前的100億美元以下激增至2016年的425億美元，2017年基本持平。

中國資金投資世界房地產市場的情況在2019年以後仍將持續減速。在美國，1-3月（4個季度移動平均）的投資額為6億4千萬美元，比上年同期減少72%。降至頂峰時的2016年7-9月的逾1成水平。

中國投資者的美國房地產投資自2015年下半年開始增加。在這個時期，由於人民幣貶值和中國股市低迷，企業和富裕階層將資金投向海外。安邦保險和海航等企業集團開始積極收購高檔酒店和高層大樓。趨勢發生改變是在2017年下半年以後。RCA的高級副總裁Jim Costello表示，當時「中國政府給人民幣貶值踩下煞車，為削減企業債務，加強了投資限制」。此外，自2018年春季開始激化的中美貿易戰也成為阻礙對美國投資的心理包袱。

海航2018年在美國出售5個項目，總額15億美元。（資料圖片）

與此同時，出售也在激增。海航2018年在美國出售5個項目，總額15億美元。去年納入中國政府管理之下的安邦保險已啟動持有的多家美國高檔酒店的出售談判。

對澳洲房地產投資減少近兩成

中國資金在其他地區似乎也在失去勢頭。澳洲外國投資審查委員會統計顯示，截至2018年6月的一年裏批准的中國對房地產投資比前一年同期減少17%，降至約126億澳元（折合約678億港元）。

（《日本經濟新聞》）